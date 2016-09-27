焦点：产油国达成限产协议希望渺茫 因沙特与伊朗分歧太大

路透阿尔及尔9月27日 - 沙特阿拉伯周二的相关评论，给石油输出国组织(OPEC)成员国本周在阿尔及利亚达成限产协议的希望浇上冷水，因OPEC内部消息人士称沙特阿拉伯和伊朗之间的分歧太大。

“这是一次协商性质的会议...我们将和其他每个人协商，我们将听取意见，听取OPEC秘书处的，以及消费者的看法，”沙特能源部长法力赫对记者说。

OPEC成员国将于周三1400GMT举行非正式会谈。在出席国际能源论坛的间隙，成员国也将同俄罗斯等非OPEC产油国会面。出席该论坛的包括石油生产国和消费国。

受累于供给过剩，油价较2014年已经跌逾一半，促使OPEC产油国和竞争对手俄罗斯力求市场回归平衡，一方面能从石油出口中赚钱，同时帮助他们改善捉襟见肘的预算。

自2016年初以来，产油国中占主流的想法是同意冻结产量，尽管市场观察人士称类似这样的举措将不能降低过剩的供给。

据多名消息人士上周对路透表示，如果伊朗同意对其今年产量设限，沙特愿意降低自己的石油产量。

据三名OPEC消息人士称，伊朗坚持有权将产量增加到每日410万-420万桶左右，目前的产量约为360万桶/日，不过OPEC海湾成员国则希望伊朗的产量能固定在400万桶以下。

“不要抱什么希望，除非伊朗突然改变想法并同意冻产。但我认为他们不会，”一位熟悉谈判进展的OPEC消息人士称。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)将于周二会见尚甘尼，消息人士称双方会晤旨在说服伊朗进行合作。

法力赫还表示，他乐观看待油市，尽管恢复平衡将需要比预期更长时间。

“市场正趋向正确方向，虽然比我们几个月前预想的更为缓慢，但基本面正沿着正确方向前进，”法力赫对记者称。

“从那个角度看，我们认为市场良好，我认为市场正在恢复平衡，但要比我们此前希望的花费(更长时间)。”

他表示，创纪录的全球石油库存已经开始下降，“下降将有多快也取决于产量协议。如果未来几个月就产量达成共识，沙特将遵守共识。”(完)