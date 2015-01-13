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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 01:22 BJT

EIA月报：EIA预计2016年美国原油日产量增加20万桶，为2011年来最低增幅

路透纽约1月13日 - 能源资料协会(EIA)周二在月报中称，2016年美国原油日产量将增加20万桶，为2011年来最低增幅，反映出油价暴跌对原油开采的长期影响。

但EIA维持美国2015年原油日产量预估在930万桶，同比增加72万桶。

EIA预计美国2016年原油日产量增加20万桶，至950万桶。

EIA还将今年美国原油日需求预估上调22万桶，预计明年美国原油日需求达到1,943万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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