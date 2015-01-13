EIA月报：EIA预计2016年美国原油日产量增加20万桶，为2011年来最低增幅

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透纽约1月13日 - 能源资料协会(EIA)周二在月报中称，2016年美国原油日产量将增加20万桶，为2011年来最低增幅，反映出油价暴跌对原油开采的长期影响。
但EIA维持美国2015年原油日产量预估在930万桶，同比增加72万桶。
EIA预计美国2016年原油日产量增加20万桶，至950万桶。
EIA还将今年美国原油日需求预估上调22万桶，预计明年美国原油日需求达到1,943万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。