更新版 1-EIA月报：2016年美国原油产量增幅料创五年来最低

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
(新增细节)
路透纽约1月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在月报中称，预计2016年美国原油产量仅将增加2.2%，创多年来最低增速，因油价暴跌为美国为期五年的页岩油荣景踩下刹车。
EIA称，美国2016年原油日产量将增加约20万桶至950万桶，增幅为2011年来最低。这是EIA对明年情况的首次预估。
虽然这将是美国历史上第二高的产量，但增幅放缓反映出，油价下滑对产量的长期影响，钻探商抑制某些页岩地层的高成本产能。
“由于油价大跌，很多油企已经削减钻探活动，且钻探活动将聚焦于已有投产矿井的发展完备的地区，”EIA官员Adam Sieminski在声明中说。
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。