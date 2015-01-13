更新版 1-EIA月报：2016年美国原油产量增幅料创五年来最低

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路透纽约1月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在月报中称，预计2016年美国原油产量仅将增加2.2%，创多年来最低增速，因油价暴跌为美国为期五年的页岩油荣景踩下刹车。

EIA称，美国2016年原油日产量将增加约20万桶至950万桶，增幅为2011年来最低。这是EIA对明年情况的首次预估。

虽然这将是美国历史上第二高的产量，但增幅放缓反映出，油价下滑对产量的长期影响，钻探商抑制某些页岩地层的高成本产能。

“由于油价大跌，很多油企已经削减钻探活动，且钻探活动将聚焦于已有投产矿井的发展完备的地区，”EIA官员Adam Sieminski在声明中说。