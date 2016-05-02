焦点：OPEC 4月石油产量接近纪录高位 两伊产量攀增--调查

焦点：Luxottica与依视路将以460亿欧元合并 缔造全球眼镜业巨头
路透米兰/巴黎1月16日 - 意大利Luxottica和法国依视路(Essilor)已经达成460亿欧元(490亿美元)的合并协议，将缔造一个年收入超过150亿欧元的全球眼镜巨头。
路透伦敦4月29日 - 周五发表的一份路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)4月石油产量增长，并接近近代历史上最高水平。伊朗和伊拉克产量增长，远远超过了科威特石油工人罢工与其他生产中断造成的影响。
不过调查显示，全球头号石油出口国沙特阿拉伯的产量没有明显变化，尽管在OPEC与非OPEC国家未能达成冻产协议后，该国暗示可能提高产量。
尽管库存较高等因素不断提醒人们，油市仍供应过剩，但油价自1月触及12年低点后，已经反弹超过75%至每桶48美元，受助于冻产提议，而且迹象显示油价下跌开始遏制高成本石油供应。
“油市供应严重过剩，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示。“这波油价涨势并没有很强的基础支持。”
调查显示，4月OPEC每日供应量增至3,264万桶，高于3月的3,247万桶。该调查基于船运数据和石油公司、OPEC与顾问公司消息人士提供的信息。
这一水平几乎与1月的3,265万桶持平，当时印尼重新加入OPEC推升该组织总体产量，而且其他12个成员国的产量也达到路透于1997年开始这项调查记录以来的最高。
伊朗4月产量增幅最大。该国希望在西方解除制裁后，能收复失去的市场份额，因此拒绝在产量回到制裁前水平之前限产。
路透调查显示，伊朗4月每日产出为340万桶，接近2011年底时的350万桶，当时西方制裁尚未加强。然而消息人士称，部分原油可能来自库存，从而暂时推高了4月产量。
伊拉克产量也有提高。该国南部4月出口量可能创下纪录新高，取决于4月末装货的船货被计入4月还是5月数据。该国2015年的产量增长为OPEC成员国中最快。
4月供应量增幅排名第三的OPEC国家是阿联酋，由于该国国内油田结束维护工作。
在产量下滑的国家中，降幅最大的当属科威特。该国石油工人持续三天的罢工一度导致产量下降过半，并导致炼厂运营受限。
尼日利亚产量也下降，因为费卡多斯原油无法出口，而且Brass河的船运短暂中断。该国政府称，修复通往费卡多斯原油终端的管线的工作要等到6月才能完成。
装运问题、电力短缺和其他问题导致委内瑞拉日供应量下降估计4万桶左右。石油服务公司斯伦贝谢(SLB.N)收缩在该国的业务活动，也为委内瑞拉的产量前景构成威胁。
消息人士称，沙特阿拉伯4月产量持稳与前月，尽管国内电厂用油量攀升。该国4月产量估计为每日1,015万桶，3月为1,018万桶。
OPEC将于6月2日在维也纳开会，可能再次讨论冻产提议。不过OPEC官员为油价反弹感到振奋，可能令达成协议的紧迫感没那么强了。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
路透米兰/巴黎1月16日 - 意大利Luxottica和法国依视路(Essilor)已经达成460亿欧元(490亿美元)的合并协议，将缔造一个年收入超过150亿欧元的全球眼镜巨头。
路透法兰克福1月16日 - 德意志交易所和伦敦证券交易所集团(LSE)的第二大股东贝莱德(Blackrock)公开支持两家交易所的280亿美元并购计划，监管机构即将对这桩交易作出关键性决定。
路透达沃斯1月16日 - 在达沃斯参加世界经济论坛的顶级经济学家表示，美国与中国之间可能爆发贸易战与美元走强，成为全球经济亮丽前景面临的重大威胁。