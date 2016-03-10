焦点：生产商对当前油价复苏信心不足 卖出期货锁定涨幅

路透新加坡3月10日 - 由于不相信自1月以来近月石油期约的涨势会持续，生产商纷纷卖出远期石油合约，锁定近来上涨的价格，这种行为可能破坏油价的进一步复苏。

相较于年初触及的12年低点，近月指标布兰特原油期货已经大涨超过40%，现在重回每桶40美元上方。

产油商原本一直寄望持续20个月的油价跌势触底，但他们并不完全相信油价已经展开复苏，这种怀疑态度具体表现在远至2020年的远期合约价格曲线上。

自1月以来，即期布兰特原油与2020年期货的价差已经下降近8美元，来到每桶10.71美元左右。

“布兰特原油正价差自1月以来趋平，因许多生产商希望能够立即掌握近期价格上涨获利。他们一直大力抛售2017/2018年及之后的合约，这显示他们还不是很相信现货价格走高的态势，”一名原油期货交易商表示。

“这意味着就连生产商实际上都预期进入2017年后得过好一段时间、甚至在更晚之后价格才会强劲上涨。”

部分生产商及交易商的消息人士指出，石油生产商一直透过出售未来产出来锁定价格涨势，以作为财务对冲。

这些消息人士称，此举将使他们免于为市场可能再度走弱所苦，如同2015上半年的情况一样，但这么做也可能妨碍未来价格复苏。

造成油价持续20个月下跌的核心问题，在于全球供应严重过剩。目前的每日供应超过需求至少100万桶，令世界各地的储油装置都塞满了售不出去的石油。

原油价格自2014年中以来的跌幅达到70%，虽然许多分析师认为这场史上罕见的油价溃跌已经见底，但还有一些分析师和产油商的看法一致，警告称油价距离持续复苏仍远。

高盛本周表示，大宗商品价格大涨时机不成熟，如果没有削减足够的产量被削减，那么油价反弹将会无法持续，正如去年春天的行情一样。

为多数大型产油商提供投资咨询的能源顾问机构Wood Mackenzie也表示，预计2016年平均油价将低于2015年，要到2017年才会开始复苏，反映2016年上半年仍存在的大量供应过剩和高库存的影响。（完）