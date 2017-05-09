焦点：沙特称可能将石油减产协议延长至今年年底或之后

2016年12月10日，奥地利维也纳，沙特石油部长法力赫在OPEC会议后的新闻发布会上发言。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透吉隆坡5月8日 - 沙特油长周一称，产油国将“尽一切努力”来平衡油市，他预计全球减产协议将延长至今年底或之后。

以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其它产油国同意在今年上半年减产180万桶/日，以提振油价。

但全球石油库存仍高企，将油价推低至每桶50美元之下，给OPEC在今年余下时间里继续减产施压压力。

“根据与其它协议参与国家的磋商，我对协议能够延长至今年下半年或更长有信心，”沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫出席吉隆坡的一项行业活动时称。

“产油国同盟决心尽一切努力实现我们的目标，即将原油库存推低至五年平均水平，”他称。

法力赫称，油价最近下跌，是由季节性需求下降和炼厂维护导致的，也因为非OPEC产油国特别是美国，产量增加。

美国石油产量在2016年中以来增长了10%，至930万桶/日，接近主要产油国俄罗斯和沙特的水平。

但法力赫称，尽管如此，市场已从去年每桶不到30美元的低位回升。

“我认为，最糟糕的时候已经过去，多个领先指标显示，目前呈现供应短缺的状态，市场正在恢复供需平衡，”他称。

“我们应该预计市场将朝着更健康的方向发展。”

他称，预计全球石油需求将以接近去年的水平增长。中国的石油需求增长应该达到去年的水平，因交通领域增长强劲。印度应该会创纪录最高增幅，他表示。

OPEC和其它行业人士称，讨论了将减产协议延长至明年第一季末的可能性。第一季是季节性原油需求最疲弱的时候。

能源顾问公司FGE的主席Fereidun Fesharaki称，“他们(OPEC)着眼于将减产协议延长九到12个月，六个月是不够的，因为库存仍远高于五年平均水平。”

**亚洲驱动长期增长**

法力赫称，未来25年几乎所有的需求增长均来自于亚洲，因这个地区的人口增加，越南和菲律宾等国家将进入全球经济前20强。

他称，届时亚洲的汽油需求还将占全球总需求的近三分之二。

全球在石油开发和生产方面的投资也滞后了，可能在未来几年造成巨大的供应缺口，他表示。

“保守估计，考虑到需求增长和产量自然递减，未来五年我们需要弥补2,000万桶/日的供应缺口，”法力赫称。

“这就是我为什么担心...我们正在走向未来的供需失衡的原因所在。”

为了帮助满足需求，沙特国家石油公司沙特阿美将在与马来西亚国家石油公司(Petronas)合作的一个精炼石化项目上投资70亿美元。

法力赫没有理会替代能源增加能够减少矿物燃料消耗的说法，称可再生能源仍面临费用高昂等障碍。(完)