沙特能源部长称OPEC牵头的减产协议料将延长至2017年底（更新版）

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路透吉隆坡5月8日 - 沙特能源部长法力赫(Khalid al-Falih)周一表示，在持续多年的供应过剩之后，油市正在重新恢复平衡，不过他仍预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将延长至2017年底。

OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国承诺在今年上半年减产180万桶/日，以支撑油市。不过目前仍居高不下的供应量已打压原油价格再次跌破每桶50美元。

这施压OPEC延长减产协议至2017年底。

“基于我与减产协议参与国进行的磋商，我相信该协议将被延长至今年下半年，”沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫周一在马来西亚首都吉隆坡参加行业活动时称。

法力赫表示，近期油价下跌，是因需求淡季到来和炼油厂进行维护，以及非OPEC产油国、尤其是美国产量增加。

美国石油产量自2016年中以来已增加逾10%，至930万桶/日，接近主要产油国俄罗斯和沙特的水平。

法力赫称，尽管如此，油市已从去年低位反弹；去年油价曾跌破每桶30美元。

他还预计全球石油需求将以与去年相近的速度增长。

他指出，由于运输业坚挺，中国石油需求增幅应会与去年持平，同时印度应该也会录得良好增幅。(完)