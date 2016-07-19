焦点：过剩油品源源流入海上储油装置 油价前景随之黯淡

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透伦敦7月18日 - 在去年赚得钵满盆满之后，今年的夏天是许多石油交易商未曾料想到的。
因希望荣景再来，全球炼油企业生产的柴油、汽油和航煤之多，即便驾车人及度假人在夏季旅游高峰季也消费不完。
尽管是在夏季驾车高峰季，美国、欧洲和亚洲的燃料库存却还是满得要溢出。欧洲贸易商现改用海上油轮来储存柴油，因岸上油库再次挑战极限。
在交易商们所说的浮式储油装置中，至少有STI Grace这样一艘9万吨油轮抛锚停靠在英国东部沿海度假小镇索思沃尔德的海面上。该油轮由嘉能可租用，不过嘉能可没有立即回覆置评要求。
船运经纪公司称，像维多、CCI Rolympus和Hartree等其他贸易公司也已于近日询问有关浮动式储油装置的问题。
海上储油量反弹、陆地储油罐爆满，而需求增长却在萎缩，凸显原油价格近期将很难持续反弹，尽管原油产量本身也在逐渐下降。
“全球石油库存居高不下，”PVM Oil Associates分析师Tamas Varga表示。
他说，一些市场分析师把关注点放在美国原油库存下降方面，并预计美国石油产量下降，认为这是市场开始实现再平衡的迹象。“阻止(原油)价格反弹的应该是成品油库存。”
指标柴油期货呈正价差，直到2017年11月。这种未来价格高于现价的正价差结构，使存储柴油有利可图。
一些交易员和船运经纪商表示，随着陆地储油设施几近爆满、正价差有时达到每吨7美元以上，而运费低廉，某些情况下在油轮上储存柴油是有利可图的。
汽油交易商也正锁定预期中的明年获利，而且罕见地用油轮储存夏季级汽油直到明年。
Varga表示，反映全球市场状况的指标--美国汽油期货八年来首次在7月出现持续的正价差，突显出目前可得的产品过剩正好出现在一年中需求最高的时候。
这是一个明显的变化，部分归因于已损及精炼商利润率的库存增加。
但生产过剩及需求增长慢于预期都给他们敲响了警钟。
咨询机构Energy Aspects旗下油品市场主管Robert Campbell称，许多精炼商近几周调整汽油和馏分油产量，但只有精炼率持续下降才可能改变整体形势。
“若非如此，那么遗留的大量库存将使市场未来数月痛苦不堪，”Campbell并称。(完)
(编译 郑茵/王颖/许娜；审校 戴素萍/龚芳/李婷仪)
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