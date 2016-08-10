焦点：全球油品产能过剩对原油价格的复苏造成威胁

路透纽约8月10日 - 全球汽油及柴油库存已膨胀至纪录高位，令炼厂和贸易商几乎无处安放过剩供应，亟需大规模减产，而这样做却可能抑制原油价格的复苏。

通常情况下，面对过剩的区域库存，美欧炼厂会将过剩的供应出口至柴油、汽油或其他油品裂解价差仍强劲的市场。但是，经过数月高于均值的全球炼厂开工率以及全球炼油产能的增加，从休斯顿到新加坡的储油库早已饱和。

原油市场遭受全球供应过剩困扰已有两年时间，而油品的全球过剩局面则是相对较新的现象，这是去年至今年初炼厂增产以享受低价原油供应及高利润率的结果。

多数分析师及炼厂管理人士称，现在炼厂唯一的选择就是减产，美欧一些炼厂已经开启减产流程。至少近期而言，这会减弱对原油的需求，抑制油价涨幅。

全球指标油价布兰特原油期货6月触及六个月高位每桶52.51美元，激发对油价持续复苏的讨论。但对于全球油品库存过多的担忧，将削弱原油需求，这也是本月稍早油价跌向40美元的其中一个原因。

“除非库存下降，在这之前我们不会看到原油价格持续上涨，”KBC Advanced Technology的美洲首席分析师Mark Routt周一称。他还表示，预计市场在2017年中期前不会恢复平衡。

摩根士丹利的分析师周一在报告中指出，近期油价下跌实际上已经提高了炼油利润率，从而鼓励炼厂增产，导致减产推后。

在今年多数时间，炼油利润率一直因库存增加而疲软，导致Valero (VLO.N)及Marathon Petroleum(MPC.N)等独立炼厂和埃克森美孚(XOM.N)及英国石油(BP.L)等主要油企获利下降。

根据美国能源部，上周美国汽油库存为2.38亿桶，较五年季节性平均水平高出5%；汽油库存在今年早些时候曾触及记录高位。包括煤油、航空燃油、柴油及其它油品的美国馏分油库存为1.53亿桶，较五年季节性平均水平高出36%。

根据PJK International，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的欧洲油品库存也较高，独立仓库的汽油库存为116万吨，接近记录高位，较一年前增长逾17%。

ARA馏分油库存较上年同期增长2%至327万吨，一些贸易商将馏分油存放在欧洲港口外的船上。在欧洲大陆最大的柴油市场--德国，7月初时消费者库存处于七年来的同期高点。(图表：tmsnrt.rs/2b0P2oR)

虽然没有数据衡量亚洲的油品库存情况，但据业内消息人士表示，库存水平也很高。在亚洲主要的原油和成品油交易中心--新加坡，多数陆上库存都处于或接近纪录高位，并采用浮式储油以应对供应过剩的局面。

“原油没有什么消费，消费的是成品油，”加拿大一家炼厂的管理人士表示，“在成品油库存下降之前，原油价格确实难以再度强劲反弹。”

高盛分析师周二表示，炼厂一般能够比开采商对市况作出更快的反应，因此减少加工量可以更快地冲抵油品的过剩供应。他们预计，第三季全球炼厂的检修规模将高于五年平均水平，但今年余下时间将回归到正常水平。

Routt称，包括日本、韩国甚至是亟需石油的中国在内，亚洲炼厂在不断向海外出口油品，这加剧了供应过剩。就在中国工业和制造业销售再遭打击之际，中国周一公布了创纪录的成品油出口数据，成为这个亚洲最大经济体增长疲软的最新迹象。

他表示，全球供应过剩的最大受害者将可能是欧洲和俄罗斯的炼厂，他们将被迫进行最大幅度的减产。

“中国不会退却，我认为美国也不会，那么就剩下欧洲和俄罗斯了，”Routt称。(完)