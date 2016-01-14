油价崩跌迫使2016-2020年间1700亿美元的项目搁浅

路透新加坡1月14日 - 能源顾问公司Wood Mackenzie表示，由于石油企业为挺过油价崩跌难关纷纷降低成本，自2014年以来已有价值3,800亿美元的油气项目被推迟或取消，其中包括2016-2020年期间的1,700亿美元的项目计划。

原油价格自2014年中以来累计下挫70%，至每桶30美元出头，因全球产量激增导致每日出现数十万桶的原油供应过剩；而需求，特别是一度活跃的亚洲需求则明显放缓。

Wood Mackenzie在周四的报告中表示，油价跌至2004年以来最低水平，油气公司现在只求能生存下去。

“油价挫跌对公司计划有着巨大影响。2014年底还只是对勘探和前期开发项目非必需类支出的修修剪剪，而现在则要完全砍掉所有非核心业务和资本支出了，”WoodMac首席上游分析师Angus Rodger表示。

该报告出炉当周，巴克莱银行称，全球油气企业计划2016年把勘探和生产支出削减至多20%。

WoodMac称， 自2014年以来，共有68个重大项目遭延期，涉及到的总储量相当于270亿桶左右，预计会使2016-2020年期间开支减少1,700亿美元。

报告还称，在产量方面，共计290万桶/日的原油产能将后延至下一个10年，此规模超过了石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉单独的产量。

“当前环境下，企业面临着释放资本和降低未来支出的重压，这对于产量增长不利，如果油价不实现复苏或成本降幅不足，上述产能进一步后延的可能性会非常大，”报告称。

WoodMac表示，被延期的新项目的平均盈亏平衡成本为62美元/桶，并称深水项目所受冲击最为严重。

建造周期较长的深水项目在总量中占比过半，“因为这些公司不得不重新调整具有较高盈亏平衡点、大规模资本要求及较高成本的项目。”(完)