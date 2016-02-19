焦点：尽管全球油市严重过剩 部分“自私”企业依然增产

2015年6月2日道达尔首席执行官Patrick Pouyanne在巴黎召开的第26届全球天然气大会上讲话。 REUTERS/Benoit Tessier

路透伦敦2月18日 - 在许多油企正将保障未来几十年石油供应所需的大型投资项目搁置之际，一些已经开发的大油田却在增产，这让正苦于摆脱供应过剩的油市还要经受更长时间的折磨。

过去20个月，油价暴跌至不到每桶30美元，使全球各地的石油生产遭受重创，逆转了蓬勃发展的美国页岩油产业，使阿拉斯加北极一带的高成本及深水复杂油田的开发计划搁置。

但项目投资通常超过100亿美元的公司，仍在推进它们的许多开发计划。这些项目在这个10年期的前半段已经批准，当时油价高过每桶100美元。

这些项目包括加纳沿海的TEN油田，该项目由英国Tullow石油公司(TLW.L)经营，预定今年年中投产，以及雪佛龙(CVX.N)在墨西哥湾Jack/St Malo油田的扩产，以及Cenovus(CVE.TO)在加拿大Foster Creek油砂项目的增产。

根据奥斯陆咨询公司Rystad Energy，2016年大约每日300万桶的产能即将投产，这些项目最早在2013年已经启动。

2017年这些项目日均将再增加150万桶产量，其中约三分之二来自海上项目。

**“自私”企业仍增产**

法国石油巨头道达尔(Total)首席执行官(CEO)Patrick Pouyanne对于在全球产能严重过剩之际，该公司增产逾9%毫无任何歉意。

“我们还都在投资2012-2013和2014年决定的项目。这些项目将在2016、2017甚至2018年投产，”Pouyanne上周在伦敦的国际石油周表示。

“我们可能没有参加稳定市场的行动，但你知道，面对危机时只有一个反应，那就是自私，并尽可能多创造收入。”

美国能源资料协会(EIA)预计2017年墨西哥湾石油日产量将从2015年的150万桶升至180万桶，抵消部分页岩油产量下滑的影响。

根据咨询机构EY的数据，全球10亿美元以上项目大多由国际性或跨国油企组建的合资企业运营。

**供应面进行修正**

Rystad Energy分析主管Per Magnus Nysveen向路透称，自油价开启跌势以来，超过2,200亿美元的油气项目被取消或搁置，而且油企纷纷削减支出计划，全球供应面进行修正。

不过，成熟油田日产量今年将减少大约300万桶，因油田产量自然下降及投资减少。

国际能源署(IEA)称，年底时全球石油产量料将与需求状况相匹配，因美国页岩产量下滑，尽管2016年剩余时间里全球石油库存将继续增加。

这意味着油市再平衡需要的时间比石油输出国组织(OPEC)大多数成员国2014年底时预期的要长得多。当时，OPEC的领导者推行将产量最大化以把高成本产油商挤出市场的策略。

美国投行Evercore的分析师表示，新增产量可能会让油市再平衡的时间进一步推后。

石油产量增长图表：reut.rs/1PHQxXI

(完)