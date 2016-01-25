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国际财经 | 2016年 1月 26日 星期二 07:26 BJT

卡塔尔预计油价经历再次下降的循环后将重新平衡

路透伦敦1月25日 - 卡塔尔能源部长Mohammed al-Sada周一表示，由于低油价无法长久持续下去，油市在历经一段疲势后，势将重新平衡。

“我们预计油价将再经历一段下降的循环。但油价将会回升。由于今日的油价水准难以为继，市场肯定会自我平衡。”(完)

(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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