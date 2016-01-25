卡塔尔预计油价经历再次下降的循环后将重新平衡

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资

路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。