卡塔尔预计油价经历再次下降的循环后将重新平衡

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透伦敦1月25日 - 卡塔尔能源部长Mohammed al-Sada周一表示，由于低油价无法长久持续下去，油市在历经一段疲势后，势将重新平衡。
“我们预计油价将再经历一段下降的循环。但油价将会回升。由于今日的油价水准难以为继，市场肯定会自我平衡。”(完)
(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。