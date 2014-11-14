专访：油价可能跌至每桶70美元--RCMA Capital投资长

调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。
路透伦敦11月13日 - RCMA Capital投资长Doug King表示，就算石油输出国组织(OPEC)减产，油价仍可能再跌10美元。
该公司旗下对冲基金Merchant商品基金今年迄今跳涨27%。该基金去年涨幅为约16%。
“整个情况不是很稳，”Doug King说。
美国西德克萨斯中质油(WTI)CLc1今年已重挫23%至每桶不到76美元的三年低位，因供应庞大但需求却不振。
“即使OPEC每日减产100万桶，未来六个月油价亦可能交投在较低的区间，以美国原油来说，区间大概是65-75美元。”他在专访中说。
他认为布兰特原油LCOc1将低见70美元。
他表示，就算需求不错且OPEC减产，预料明年上半年油市每日仍有100-200万桶的过剩供应。
他说全球最大石油出口国沙特(沙乌地)阿拉伯或许会减少出口，但这或许是因为其国内加工业需要更多供应。
King估计未来六个月，沙特和阿联酋(阿拉伯联合大公国)合计每日将增加约100万桶炼油产能。
他表示，如果OPEC在11月27日的会议中无法达成减产共识，油价“将进一步下滑而且跌得更快。”美国原油甚至可能低见60美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 张若琪)
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