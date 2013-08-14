版本:
中国
国际财经 | 2013年 8月 15日 星期四 07:31 BJT

布兰特原油触及四个月高位 中东局势升级引发担忧

* 利比亚未能对9月原油装船做出明确承诺

* 埃及进入紧急状态

* 最新一周美国原油库存减少-EIA

路透纽约8月14日 - 布兰特原油周三上涨至110美元以上的四个月高位，因担忧利比亚原油供应受扰和埃及暴力冲突不断升级。

布兰特原油抹去稍早录得的跌幅，此前埃及政府宣布进入紧急状态，之前防暴警察和前总统穆尔西支持者发生冲突，造成数十人死亡。

在冲突发生后，埃及临时副总统Mohamed El Baradei辞职。根据埃及卫生部，暴力冲突造成149人死亡。不过，航运消息人士称埃及苏伊士运河没有受暴力冲突影响。苏伊士运河是中东原油重要的供应路线。

市场聚焦在地区性原油供应，埃及国内冲突发生之时正值利比亚出口锐减。

利比亚石油部副部长周三表示，因油田问题，利比亚原油日产量下降至60万桶，而拉斯拉努夫(Ras Lanuf)港口仍然关闭。昨日利比亚国家石油公司表示，因该国海港工人罢工，利比亚不能对9月原油交付作出承诺。

近月9月布兰特原油周四到期，该合约上涨0.38美元，结算价报每桶110.20美元，此前升至110.30美元的四个月新高。交投更活跃的10月布兰特原油上升0.34美元，结算价报每桶108.82美元。

9月美国原油期货小升0.02美元，结算价报每桶106.85美元，交投震荡，扭转稍早一度下跌逾1美元的态势。

在美国能源资料协会(EIA)公布最新一周美国原油库存减少281万桶后，近月美国原油期货短暂升至平盘上方，之后在交易日大部份时间走低。美国俄克拉荷马州库欣库存连续第六周减少，跌至17个月来最低水平。(完)

(编译 利棣儿；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐