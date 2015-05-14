美国油企高管预计今年油价反弹希望不大--调查

路透纽约5月13日 - 毕马威会计师事务所周三公布调查显示，美国油气行业高管中有近一半预计布兰特原油价格今年将维持在每桶60美元以下，有三分之一认为油价波动势头将持续至2016年。

调查访问了近200名美国能源业高管，其中45%的受访者预计今年布兰特原油均价在50-59美元之间。据路透数据，周三布兰特原油约为每桶67美元，年内迄今均价为57.59美元。

相比去年，预期发生了很大变化。去年有94%的高管预计油价至少会达到100美元。2011年至2014年间布兰特原油均价约为108美元。

周三调查显示，24%的受访高管预计平均油价今年介于60-69美元之间。

“油价最近下跌是每个能源企业高管的心头大事，这已经产生了连锁反应，对整个油气价值链产生深远影响，”毕马威能源和自然资源咨询业务负责人Regina Mayor表示。

53%的受访者预计到年底油价会企稳，不过35%的受访者认为，油价波动将持续至2016年。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

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