原油延续前两周下跌走势 受累于油品供应过剩担忧

路透纽约10月26日 - 油价周一续跌，在连续两周下跌后仍然处于压力之下，市场担心受比常年暖和的天气影响，原油产品供应过剩情况会进一步恶化，美国炼厂的维检期接近结束。

华尔街颇有影响的高盛公司警告油价直到2016年春天都有下行风险，因美国和欧洲的包括柴油在内的馏分油存储设备使用率接近历史高位。

交易商告诉路透，炼油产品存储库已经填满，装满柴油和航油的货船在欧洲港口外排队，他们经过非洲南端的航运线路，从而延长和放缓路途运输时间。

“市场上传言称，超低硫柴油仓储有可能达到极限，这对原油造成了压力。”Powerhouse的经销商Dave Thompson称。

布兰特原油收跌45美分，或近1%，报每桶47.54美元。

美国原油收跌62美分，或1.4%，报每桶43.98美元。

过去两周内，布兰特和美国原油均下跌约10%。

在油品期货中，纽约的超低硫柴油收跌2%，伦敦的汽油跌约1%。

美国炼油厂开工率上周提高，此前四周因秋季检修期开工率下跌，分析师称，这表明市场上将有更多的多于需求数量的石油产品。

在欧洲，高盛称今年冬天将需要比往年少50个采暖日，存储设备就将爆满。

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)称，石油投资可能会在2016年进一步下降，今年已经减少了超过五分之一。

“如果这是真的话，这是20年来首次石油投资连续两年减少，这可能是未来油市的一个信号。”比罗尔在参加“新加坡国际能源周”活动时称。(完)