焦点：炼油厂进入秋季维护 产量下降料减轻油品库存压力

路透伦敦8月24日 - 因为利润锐减而苦恼不堪的炼油商可以期望在未来几周稍微松一口气，因产量下降将会减轻全球汽油和柴油严重过剩的状况。

分析师表示，有数十家炼厂将会停产进行例行的秋季维护，这将有助于放慢利润率(将原油炼制成油品的利润)的下滑。2016年炼厂利润率从上年同期每桶约11美元的高位下滑至几乎不赚钱。

对于皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、BP(BP.L)、埃尼集团(Eni)(ENI.MI)以及雷普索尔(Repsol)(REP.MC)这样的企业来说，炼油利润是一道至关重要的保护，在两年多来的油价暴跌中帮助企业弥补原油生产的亏损。

根据路透数据以及交易商方面的消息，欧洲炼厂因停产维护而减少的产量料在9月中旬达到约110万桶/日的顶点，随后一直到10月底该数字将逐步降低。

尽管在最后关头宣布设备维护可能将减少产量，但减产规模仍远低于去年约230万桶/日的峰值。

全球而言，维护的影响预计将更加重大，尤其是在中东和亚洲的出口中心，这将使产能最多减少大约500万桶/日，约为全球炼厂加工能力的7%。

“没有人预计利润率会与一年前齐平，但也没人跌落悬崖，”总部位于瑞士的交易商Gunvor旗下市场研究主管David Fyfe称。

**接近平衡**

重要出口中心--美国墨西哥湾地区供应意外中断，受影响的包括艾克森美孚 (XOM.N)旗下日加工能力50.25万桶的Baton Rouge炼厂，这进一步缓解了供应过剩局面。

寒冬将进一步侵蚀取暖油库存。

这些都可能让盈满的汽油和柴油库存有所减少。今年稍早由于原油原料价格低迷及对需求的期待偏高，产量因而过剩，进而导致库存大增。

“目前需求相当接近炼厂产量，我们正在接近平衡状态，”Wood Mackenzie油品市场研究主管Jonathan Leitch表示。

Fyfe称，发达经济体包括柴油和取暖油在内的中质馏分油供应过剩约7,200万桶，或约为四天的消费量，从炼油闲置产能有限来看，该水准相当合理。

汽油的供应过剩量约为3,000万桶，大约是两天的消费量。

Energy Aspects油品市场主管Robert Campbell说，即使欧洲9月柴油库存预计将下滑400-600万桶，炼厂利润率仍不太可能大涨。

“虽然听起来极为看涨，但这个题材可能已经消化完毕了。欧洲柴油裂解价差最近几周已从低点大涨，但已经无法有实质性的上攻，”Campbell说。

“利润率进入9月之际看来不太妙，但炼厂维修期将让人暂时有一线生机，虽说帮助其实很小。”

Fyfe说，由于2016和2017年新上线的炼厂产能上线将远比去年少，所以秋季维修期结束后涌现新一波油品的机率越来越低。

图表：

全球油品库存 tmsnrt.rs/2br1O3U

柴油/重质柴油库存预估 tmsnrt.rs/2bAVg2L

重质柴油库存预估 tmsnrt.rs/2bAY0xf

(完)