焦点：全球油气储量持稳 未受投资减少所累--BP

路透伦敦6月8日 - BP (BP.L)在其指标产业报告中表示，2015年全球石油储备持平，尽管在油价崩跌后投资和探勘急剧减少。

由于生产多少有些经济可行性，技术上可开采的已探明油气储量通常会随着油价上下而起伏。

根据BP的世界能源统计评论(Statistical Review of WorldEnergy)，在2015年当布兰特原油价格下跌近50%至每桶52美元时，储量仅减少0.1%至1.698万亿桶。BP的这份报告首次出版是在65年前，且被认为是业界指南。

根据BP首席分析师Spencer Dale表示，2015年油气投资较上年同期减少约25%或1,600亿美元。他并称，2016年投资可能会再减少500亿美元。

“投资这样大幅减少，要回溯到20世纪70年代才出现过，”Dale对记者称。

数据显示，去年石油日产量增长3.2%至9,167万桶，因美国页岩油产量上升，且伊拉克和沙特将产量提高至纪录高位。

BP估计北美页岩油行业的剧变，令技术上可开采油气资源增加了15%。美国石油储备去年仍为550亿桶，但较2005年接近翻番。

“这确实是储备充足的时代，”Dale称。

**印度需求**

不过油价下跌令消费大增1.9%，接近历史平均水平的两倍，因从美国到印度，再到中国的司机开车里程更多，而且更多地使用较大型汽车。

数据显示，印度取代俄罗斯成为全球第三大能源市场；日本则成为全球第三大石油消费国，该国石油需求增长8.1%。

中国的石油需求增长6.1%，数量上仍为最大。

BP表示，2015年整体能源消费增长1.1%，增长率与2014年相仿，不过远低于10年增幅均值1.9%。

增长温和的很大原因在于中国需求增长放缓，增幅仅为1.5%，远低于过去10年平均的5%。Dale指出，造成这种改变的原因是，铁矿、钢铁和水泥等能源密集型行业的产出数十年来首度下降。

全球天然气消耗量增长1.7%，增幅高于2014年的0.6%，但仍不及2.3%的10年均值；其原因在于北美和欧洲冬季天气温和。

非化石燃料产量2015年增长3.6%，其中发电行业可再生能源增长15%，即便其在全球各类能源中的总体份额仍是区区的2.8%。

煤炭消费和产量均创下BP自1980年开始记录以来的最大降幅，其中中国占到降幅的三分之一，因该国开始转向天然气。

由于煤炭消费过去一年大幅减少，且能源需求放缓，能源消费导致的二氧化碳排放量创2009年以来最低增幅。

全球石油供需变化图表：reut.rs/1Xai6OV

(完)