焦点：石油贸易商因应油价崩跌 在海上囤油至少2,500万桶

（更正）综述：台湾比香港更爱人民币？（5月5日）
路透北京5月5日 - 伴随着2015年以来人民币贬值开启，离岸人民币资金池在一路下滑，香港人民币存款已经由高峰时的逾1万亿元下降了近一半；但是，台湾的人民币存款却一直稳定在3,000亿元以上，每月的波动亦不大。难道在贬值之际，台湾比香港更爱人民币吗？
路透伦敦1月13日 - 部分全球最大的石油贸易商最近几天预订超大油轮，用以在海上至少存放2,500万桶的原油，以期趁着油价崩跌之际买进，等待日后大赚一笔。
未来几周海上储油数量料将进一步增加，因贸易公司采取了2009年油价崩跌时的战略。当时油价挫跌，并导致有逾1亿桶的石油是存放在海上油轮，之后储油才被卖出。
该战略也推高了油轮的租用价格，船运公司的股价最近几天也飙涨。
根据路透见到的船运业消息人士和货运公司的预订纪录，在过去一周，托克(Trafigura)、维多公司Gunvor、Koch，以及能源巨擘壳牌等贸易公司均已开始预定储油油轮，最多到12个月。
至少有11艘巨型油轮(VLCC)据信已被预订作为储油之用，较上周底的约五艘大幅增加。每艘VLCC能够装载200万桶原油。
另外，数据及市场消息人士称，全球最大油轮之一的Ti Oceania已被交易商维多订下以贮存石油；该船是超大型油轮，可装载300万桶石油。
这意味着目前估计至少有2,500万桶石油被标示为浮式储油，但一些油轮仍可用于传统的石油运输。
壳牌、托克、维多及Gunvor均拒绝发表评论。目前不能立即联系到Koch进行置评。
这一策略会生效，系因未来交割的石油价格高于现货市场油价--即正价差的市场结构--投资者预计油价最终将从过去七个月近60%的跌幅中反弹。
国际指标布兰特原油价格已跌至每桶45美元略上方，接近六年低位，12月合约在56美元上方。而2011至2013年之间时，均价曾为110美元。
“假如正价差扩大的趋势持续，我们预计市场将出现更多对巨型油轮作为浮式贮藏装置的租赁兴趣，”Clarkson Capital Markets的分析师Omar Nokta称。
尽管有这样的吸引力，但相关成本却高到除业界大腕之外，其他企业都难以接受。
如果将船只租金、以及包括船用重油和保险在内的其他支出考虑在内，每艘船每月总成本估计为150万美元。
**油轮市场转旺**
由于船只数量过多而需求疲软，油轮市场多年来一直不大景气；但最近几个月以来，油轮费率在订单增多和船队增速放缓的情势下日见走强。
本月油轮费率大幅上涨，因为石油贸易商也用去了一部分运储能力。
在总体向好的市场环境下，大型船运集团如Frontline、Tsakos Energy Navigation (TNP.N)和DHT Holdings的股价本月一路飞涨。
巨型油轮的日均获利从年初时的约6.3万美元上升至逾8.4万美元，距离2008年油轮市场暴跌之前超过10万美元的日均获利水平已不太遥远。
业内人士称，过去一周油轮长租协议的日均费率上涨了几千美元，达到一天4万多美元，几乎是2014年同期的两倍。
市场消息人士表示，随着近期出现大量定期租赁订单，油轮费率可能会进一步上涨。
当前很多用于海上存储的船只都是比较老旧、燃油效率不高的，石油公司不会喜欢用这些船来运输原油。至少三艘都是超过15年的旧船。石油贸易商租用这些老旧巨型油轮的日费率不到4万美元。
油轮船主也希望让装备更先进的船去跑运输而不是用于海上存储，因为一般来说船只长时间停泊会老化得更快。
除了费率上涨之外，老旧船只用于存储也是油轮船主的一大福利。
“船运队伍每抽掉一条船用于海上存储，对原油油轮市场的供需平衡都是利好--可在未来几个月支撑船运企业的获利，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth表示。
浏览海上储油地图：link.reuters.com/rux73w(完)
(编译 戴素萍/于春红/王颖；审校 孙茉莉/李婷仪)
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