独家：美英首脑讨论释出油储

两位消息人士透露，美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦周三讨论了释放紧急石油储备的可能，这是奥巴马开始试探全球是否支持他拉低燃料价格的努力的首个讯号。根据了解谈话内容的英国官员，奥巴马在白宫举行的双边会谈中提到该问题。另一消息人士称，决定作出之前的谈判可能长达数月。路透