《综述》艾克森美孚和雪佛龙第四季获利均优于预期,因炼厂利润率提升

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
雪佛龙公布,净利增至72亿美元,或每股3.70美元,上年同期分别为51亿美元或每股2.58美元.最新获利包括14亿美元的一次性收入.
雪佛龙炼油部门的营业利润为9.25亿美元,上年同期为亏损6,100万美元.
艾克森美孚石油和油气产量下降5%至每日429万桶油当量.雪佛龙继一年表现不佳之后日产量增加至267万桶,2013年日均产量料为265万桶.
艾克森美孚表示,全年产量下降5.9%,或较其预估低约1%.
为遏制产量下降,艾克森美孚大举投资于加拿大亚伯达Kearl油砂和美国北达科他州Bakken页岩层等项目.
艾克森美孚也与俄罗斯国有石油公司Rosneft 建立合资企业,利用水平钻探和水力压裂技术勘探西伯利亚西部石油.
Rosenthal对分析师表示,艾克森美孚在2012年支出规模达到400亿美元的纪录高位,其中30亿美元用于并购.
雪佛龙的Watson在回应有关其大量现金结余的担忧时表示,未来几年现金结余可能下降,因公司会进行资本投资,并向股东发放投资回报.
艾克森美孚上涨0.08%,收报90.04美元.雪佛龙上升1.17%,收报116.5美元.(完)
(编译 王翔琼; 审校 李爽)
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现货金价格目前处于c浪，即始于3月10日低点1,194.55美元三浪周期的第三浪。此浪至少会伸展至38.2%费波纳奇预估水位1,265美元。
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