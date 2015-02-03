油价受美元大跌带动跳升 过去四日猛涨19%

美国前五大投行将把伦敦许多重要岗位迁往法兰克福--游说者

路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。