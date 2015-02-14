国际油价自2015年来首次升穿60美元 但仍担心供应过剩

瑞银集团以4.45亿美元和解在美国出售有毒抵押贷款证券案
路透5月2日 - 美国监管机构周一称，瑞银集团已以4.45亿美元和解其出售有毒抵押贷款证券导致两家美国联邦信用合作社倒闭的诉讼。
路透纽约2月13日 - 油价连续第二周收高，此前数据显示美国原油钻井平台数量继续减少，而布兰特原油自2015年来首次升穿60美元，但由于供应持续涌入市场，持怀疑态度的市场人士谨慎认为，油价涨势可能会消退。
许多交易商和分析师相信全球原油供应过剩每日200万桶。他们表示，油市基本面没有改转，反映油价过去两周反弹不是受基本面因素推动。
周五数据显示，本周美国原油钻井平台数目降至2011年8月来最低水平。但较之前两周油价因钻井平台数据下跌急升，今日油市对该数据的反应相对温和。
“我认为人们开始明白到，即使钻井平台数据下降，它不会影响短期原油供应。钻井平台减少将需要几个月时间才看到原油供应下降，”Tyche Capital Advisors高管Tariq Zahir说。
政府数据显示，上周美国原油库存膨涨至约4.18亿桶的纪录高位。
布兰特原油上涨2.24美元，或约4%，结算价报每桶61.52美元，本周录得6%的升幅，本月迄今上涨15%。
美国原油上扬1.57美元，或3%，结算价报每桶52.78美元。
一些交易商将周五油价上涨归因于去年第四季欧元区经济增长意外加速。德国经济成长速度较预期快超过两倍。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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