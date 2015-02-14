国际油价自2015年来首次升穿60美元 但仍担心供应过剩

（更正）日本央行总裁黑田东彦对亚投行的发展壮大表示欢迎

路透横滨5月2日 - 日本央行总裁黑田东彦对由中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)发展壮大表示欢迎，称这对地区经济有积极意义；他并呼吁国际性贷款组织之间加强合作，以满足亚洲飞速增长的基础设施建设需求。