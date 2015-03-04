美国原油因伊朗核协议评论而上涨 布兰特原油削减跌幅

路透纽约3月4日 - 美国原油期货周三反弹，布兰特原油缩减跌幅。石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗强化反对带有时间要求的核协议，帮助稍早因美国原油库存大增而下跌的油价反弹。

交易员表示，沙特阿拉伯石油部长欧那密的言论亦帮助支撑油价。欧那密表示，全球油市的供需应该很快趋于稳定，油价也会在最近几个月下跌之后趋稳。

一些市场人士亦认为，美联储褐皮书预期某些联储地区的油气生产商削减资本支出，对油价是利好因素。

美国原油期货CLc1结算价上升1.01美元，报每桶51.53美元，稍早跌幅接近1美元。

布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶60.55美元，跌0.47美元，脱离日低59.47美元。

在美国政府公布库存报告后，油价最初下滑。美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存增幅是预期的两倍多。上周原油库存增加1,030万桶，而分析师的预期是420万桶。但有些多头认为，库欣原油库存增幅小于预期是正面因素。库欣总体库存水平仍连续第八周处于纪录高位。

但在库存数据公布后的两小时内，油市走势开始反转。伊朗驻国际原子能总署(IAEA)特使Reza Najafi周三表示，尚未就任何可能的最终核协议的持续期限达成共识。

伊朗目前正在与六个主要国家进行谈判，称美国总统奥巴马的评论不可接受。奥巴马表示，任何协议都应该至少维持10年。外交人士称，一般认为10年是较短的协议。

如果伊朗核协议很快达成，可能导致欧美解除对伊朗的制裁，伊朗原油出口将随之大增。这种担忧周一导致布兰特原油重挫5%。

“油市似乎因最新的伊朗消息而大涨，稍早的预期则是会达成核协议并解除制裁，”纽约的能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。