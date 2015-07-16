英国油田关闭带动布兰特原油上涨 库欣库存增加使美国原油下跌

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约7月16日 - 近月布兰特原油期价周四上涨，之前英国最大油田停电而关闭，8月布兰特原油合约到期。
交易商称，美国原油期货回吐涨幅收低，因行业信息公司Genscape提供的数据显示库欣原油库存增加。
8月布兰特原油LCOQ5收涨0.46美分，报每桶57.51美元。盘中触及58.21美元。该合约到期。
9月布兰特原油LCOU5收跌0.20美分，报每桶56.92美元，盘中触及58美元的日内高位。
路透数据显示，8月/9月布兰特原油出现升水，且升水触及75美分日内高位，为2014年6月来最高升水。
美国8月原油CLc1下跌0.50美元，收报每桶50.91美元，交投区间为50.34-52.71美元。
“库欣原油库存再次增加，不利于美国原油市场，而Buzzard油田关关和布兰特原油合约到期，支撑布兰特原油市场，”Price Futures Group 分析师Phil Flynn说。
交易商表示，英国Buzzard油田因电力供应中断而关闭。
交易商说，Buzzard油田石油正常日产量为17-18万桶，该油田在周四早间关闭。
Buzzard油田运营商Nexen的发言人对此拒绝置评。
交易消息人士称，Genscape提供的数据显示，自上周五以来，库欣原油库存增加了近100万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。