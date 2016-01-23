油价飙升10% 因空头争相锁定利润

路透纽约1月22日 - 油价周五飙升多达10%，为史上最大的单日升幅之一，因作空交易商蜂拥出脱空头头寸，押注市场的长期跌势可能终于落幕。

美国东海岸开始遭受巨大雪暴侵扰，取暖油HOc1升逾10%，这扶助原油价格在过去两日内急升15%，收复了遭大幅抛售以来近一半的失地，之前基金驱动的持续抛售将油价12年来首次压低至每桶30美元之下。

“我认为恐慌压过了常识，现在我们开始重回现实，”PriceFutures Group分析师Phil Flynn称。

过去两日油价大幅反弹的一个主要原因是空头回补，因投资者利用2003年以来最低的价格机会，买回之前在较高价格卖出的原油。美国原油期货和选择权市场的空头头寸在过去三个月增加了一倍，至创纪录的超过2亿桶。

“考虑到油价的波动幅度，即使一日内也可能波动3%到4%，所以如果反弹，也可以预期这种幅度，”CMC Markets分析师Jasper Lawler称。

布兰特原油LCOc1急升2.93美元，或10%，结算报价为每桶32.18美元，是8月底因空头回补大幅反弹以来的最大单日涨幅。8月底油价一度试探金融危机后的低位约每桶42美元。

当时，布兰特原油在三日内上涨逾25%，为1990年第一次海湾战争以来的最大三日升幅。一些人表示，下周油价将进一步上涨，因投资人急于出脱更多的空头头寸。

美国原油CLc1飙涨2.66美元，或9%，结算报价为每桶32.19美元。(完)