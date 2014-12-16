焦点：油价下跌之痛蔓延 俄罗斯紧急升息救卢布

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透12月16日 - 俄罗斯周二被迫上调利率，对卢布的溃退进行殊死一搏，而中国制造业活动七个月来首次萎缩，让年末时的全球经济更加动荡。
油价暴跌对多数发达国家消费者来说是个福音，但对于依赖资源出口的国家正成为一道诅咒。印尼成为商品价格下跌在亚洲的又一个牺牲品，周二印尼卢比跌至16年新低。
俄罗斯不得不采取强力措施守护卢布，意外在午夜升息至17%。
“这应该增加了做空(卢布)的难度，”瑞银财富管理旗下驻纽约的新兴市场首席投资官Jorge Mariscal表示。
“我认为这显示出，他们确实对卢布的跌速感到担忧。”
俄罗斯经济仍极为依赖油气销售，这部分占其出口的三分之二。
升息举措拉抬卢布在亚洲盘的表现，在电子交易平台EBSRUB=EBS，美元兑卢布从一度高见的67.00卢布跌至61.50卢布。现在大家的目光都放在俄罗斯市场开盘，看卢布得到喘息的情况是否能够延续下去。
有关资金外逃的担忧正蔓延至其他新兴市场，印尼卢比兑美元IDR=连续第三个交易日下跌。
汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，12月PMI初值降至49.5，创5月以来最低水准。上月终值为50.0。
该数据加大了中国进一步推出刺激举措的压力，丝毫无助于亚洲市场人气。
“12月制造业活动继续下滑，2014年料疲弱收官。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称。
他并表示，通胀下滑压力加剧，反映需求疲弱，未来几个月应进一步放松货币政策。
对通胀放缓，以及是否会演变成通缩的担忧已在全球蔓延，因为油价屡创新低。布兰特原油LCOc1周二仅报每桶60.81美元，自6月以来下跌了几乎一半。
这样的风险使得投资者押注，即便美国经济持续表现突出，美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年也可能会以缓慢的步伐收紧政策。
美联储将于周二稍晚召开为期两天的会议，市场强烈猜测联储是否会取消有关“在很长一段时间内”维持近零利率的表述。(完)
(编译/审校 李春喜/戴素萍/许娜/艾茂林)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。