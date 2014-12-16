焦点：油价下跌之痛蔓延 俄罗斯紧急升息救卢布

路透12月16日 - 俄罗斯周二被迫上调利率，对卢布的溃退进行殊死一搏，而中国制造业活动七个月来首次萎缩，让年末时的全球经济更加动荡。

油价暴跌对多数发达国家消费者来说是个福音，但对于依赖资源出口的国家正成为一道诅咒。印尼成为商品价格下跌在亚洲的又一个牺牲品，周二印尼卢比跌至16年新低。

俄罗斯不得不采取强力措施守护卢布，意外在午夜升息至17%。

“这应该增加了做空(卢布)的难度，”瑞银财富管理旗下驻纽约的新兴市场首席投资官Jorge Mariscal表示。

“我认为这显示出，他们确实对卢布的跌速感到担忧。”

俄罗斯经济仍极为依赖油气销售，这部分占其出口的三分之二。

升息举措拉抬卢布在亚洲盘的表现，在电子交易平台EBSRUB=EBS，美元兑卢布从一度高见的67.00卢布跌至61.50卢布。现在大家的目光都放在俄罗斯市场开盘，看卢布得到喘息的情况是否能够延续下去。

有关资金外逃的担忧正蔓延至其他新兴市场，印尼卢比兑美元IDR=连续第三个交易日下跌。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，12月PMI初值降至49.5，创5月以来最低水准。上月终值为50.0。

该数据加大了中国进一步推出刺激举措的压力，丝毫无助于亚洲市场人气。

“12月制造业活动继续下滑，2014年料疲弱收官。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称。

他并表示，通胀下滑压力加剧，反映需求疲弱，未来几个月应进一步放松货币政策。

对通胀放缓，以及是否会演变成通缩的担忧已在全球蔓延，因为油价屡创新低。布兰特原油LCOc1周二仅报每桶60.81美元，自6月以来下跌了几乎一半。

这样的风险使得投资者押注，即便美国经济持续表现突出，美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年也可能会以缓慢的步伐收紧政策。

美联储将于周二稍晚召开为期两天的会议，市场强烈猜测联储是否会取消有关“在很长一段时间内”维持近零利率的表述。(完)

(编译/审校 李春喜/戴素萍/许娜/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。