俄罗斯将与沙特成立联合工作组 促进主要产油国之间对话

路透莫斯科11月26日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周四表示，俄罗斯与沙特将就石油和天然气的合作成立一个特别联合工作组，以促进全球主要产油国之间进行能源对话。

俄罗斯不是石油输出国组织(OPEC)成员，该国预算严重依赖石油收入。俄罗斯目前抵制减产，一定程度上是因为该国身陷市场份额争夺战，明白减产意味着割让市场份额。

诺瓦克在俄罗斯与沙特两国官员在莫斯科的例会上说，该国将继续与沙特石油部进行配合。

他还表示，在OPEC和其他产油国之间进行磋商非常“重要”，并称俄罗斯准备在这一过程中继续配合。

“我们高度评价OPEC与主要非OPEC产油国之间磋商油市形势过程中的互动，”诺瓦克称。

在全球石油产出中，俄罗斯约占12%，沙特是全球最大的石油出口国。

OPEC各国部长12月4日将在维也纳召开会议，协调OPEC产量问题。

OPEC与主要非OPEC产油国之间的磋商料在上述会议之前举行。“我们相信这一磋商过程非常重要，来得也正是时候，”诺瓦克称。(完)