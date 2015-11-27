俄罗斯将与沙特成立联合工作组 促进主要产油国之间对话

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透莫斯科11月26日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周四表示，俄罗斯与沙特将就石油和天然气的合作成立一个特别联合工作组，以促进全球主要产油国之间进行能源对话。
俄罗斯不是石油输出国组织(OPEC)成员，该国预算严重依赖石油收入。俄罗斯目前抵制减产，一定程度上是因为该国身陷市场份额争夺战，明白减产意味着割让市场份额。
诺瓦克在俄罗斯与沙特两国官员在莫斯科的例会上说，该国将继续与沙特石油部进行配合。
他还表示，在OPEC和其他产油国之间进行磋商非常“重要”，并称俄罗斯准备在这一过程中继续配合。
“我们高度评价OPEC与主要非OPEC产油国之间磋商油市形势过程中的互动，”诺瓦克称。
在全球石油产出中，俄罗斯约占12%，沙特是全球最大的石油出口国。
OPEC各国部长12月4日将在维也纳召开会议，协调OPEC产量问题。
OPEC与主要非OPEC产油国之间的磋商料在上述会议之前举行。“我们相信这一磋商过程非常重要，来得也正是时候，”诺瓦克称。(完)
(编译 李春喜/孙国玉；审校 郑茵/王颖)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。