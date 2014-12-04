沙特大幅下调原油售价拖累油价再度下滑 布兰特原油跌穿70美元

路透纽约12月4日 - 原油期货周四收低，在沙特阿拉伯宣布大幅下调对亚洲和美国买家的原油售价，以尽力守住市场份额后，对原油定价的争论持续。

利比亚El Sharara油田可能准备在修复油管后恢复生产的消息也令市场人气受压。上月关闭前，该油田日产原油30万桶，是石油输出国组织(OPEC)最大的油田之一。

但原油等以美元计价的商品跌势受到美元兑欧元下滑所限。对欧洲央行是否会推出新的刺激欧元区经济措施的不确定性带动欧元反弹。

布兰特原油期货LCOc1回落0.28美元，结算价报每桶69.64美元，盘中交投区间宽幅约2美元。

美国原油期货CLc1收低0.57美元，收报每桶66.81美元，稍早跌至66.09美元。

沙特国有石油公司将1月向亚洲客户供应的原油价格较12月下调1.90美元，至较阿曼/迪拜原油均价折让2美元。出口美国的原油售价较12月下调了0.70美元。

路透在11月27日OPEC会议后访查的超过30位经济学家和分析师预估，明年布兰特原油期货均值为82.50美元，较之前一次调查预估值下调了11.20美元，这是自2008年全球经济危机以来预估均值最大幅度的下降。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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