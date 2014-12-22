沙特油长称无论油价跌到多低 OPEC都不会减产--MEES

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦12月22日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密接受中东经济调查(Middle East Economic Survey， MEES)采访时称，沙特说服了石油输出国组织(OPEC)的其他成员国，让他们相信无论油价跌到多低，下调石油产量都不符合OPEC的利益。
“作为OPEC的政策，我说服了OPEC，即使OPEC秘书长巴德里目前也确信，无论油价位于什么水平，减产都不符合OPEC成员国的利益，”MEES援引欧那密的话称。
“无论跌到每桶20，40，50，还是60美元，都统统没关系，”他称。
他表示，我们“可能不会”再看到油价回到每桶100美元的水准。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。