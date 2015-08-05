焦点：油价近期反弹希望渺茫 沙特炼厂投产将削弱需求

路透伦敦/新加坡8月4日 - 沙特积极提升炼油能力，预计会迫使其它炼厂降低开工率，从而加剧原油过剩局面，原油价格近期不太可能回升。

沙特新建的两大炼厂助长柴油与航煤供应增长之势，这可能导致其它炼厂因油品过剩而减少原油加工量。

目前接近每桶50美元的原油价格已然承压。低油价让炼厂获得不错的利润率，促使其增加生产并导致油品供应过剩，这是油价承压的原因之一。

全球最大原油出口国沙特现在是影响供需平衡的一大因素。该国的新建炼厂正在加剧全球油品过剩局面。

作为OPEC最大产油国，沙特长期以来一直希望加工更多本国原油。今年稍早，其日产量40万桶的Yasref精炼厂实现满负荷运转。该国另一座日产量40万桶的Jubail炼厂，已于去年年底达到最高产能。

“所有迹象都指向利润率下滑，这意味着开工率将下降，”Wood Mackenzie研究主管Jonathan Leitch说，“原油将再次过剩。”

亚洲和欧洲的储油设备装满了柴油和航煤，因消费增长未能跟上产量的增加步伐。

美国和欧洲燃油产量大增加剧了这种状况。精炼厂仍在高产能运转以满足驾车者、尤其是印度和美国驾车者的需求，美印的汽油消费以惊人的速度增长，部分原因是油价比去年低了一半。

**中国放缓**

但中国经济增长放缓已经冲击柴油需求。柴油需求增长主要依赖于建筑等工业活动。

欧洲需求的增长还远远吸收不了来自美国、亚洲和中东的供应。

“储量将到达满载的地步，”欧洲一名馏分油交易商表示，极冷的冬季，或炼厂大量维修计划，才是挽救柴油获利的惟一救星。

存放于阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普区域的航煤及柴油等油品储量上周触及历史高位，新加坡这类油品的储量亦逼近四年高位。至少有一名亚洲存储运营商指称，外界对新存放空间的租赁问询也增加。

这使得生产这些油品的欧美及亚洲炼厂获利期望不高，亚洲生产这类油品的获利早已降至五年低点。这样炼厂对原油的需求也打了个问号。

一名新加坡交易商表示，除非炼厂开始大砍产量，否则利润不太可能在短期内有所改善。“如今供给如此之多，即使稍微削减产能利用率都无济于事。”

美国馏分油库存上周增幅亦高于预期。

尽管汽油需求畅旺，促使炼厂消耗更多原油，但交易商及分析师表示，秋冬两季驾驶对汽油的需求下降时，这项诱因将会消退。

倘若欧美炼油业者无法仰赖馏分油协助盈利，他们对原油的需求可能减缓，亚洲炼厂早已出现这种情况。

“我认为炼厂今年的产能利用率可能已经见顶了，”Leitch表示。(完)

(编译 张涛/杜明霞/龚芳; 审校 王丽鑫/王兴亚/李爽)

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