全球页岩油减产有助于稳定石油市场-俄罗斯能源部长

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透莫斯科9月10日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)预计，全球页岩油减产将有助于稳定脆弱的石油市场；油价下跌已令页岩油生产受到严重打击。
诺瓦克还再次确认，俄罗斯不会减产，因为这样做只会带来短期的价格反弹，而后续还是存在价格下挫的风险。
石油输出国组织(OPEC)2014年调整了其政策，面对油价下跌OPEC决定不减产，而是保护自身市场份额并打击其他石油供应来源。
“页岩油逐渐在退出市场，这是一个积极良好的信号，可以说这个市场中期会恢复稳定，”诺瓦克在接受Rossiya-24 TV采访时如是说，该采访于周四播出。
根据美国能源资料协会(EIA)的数据，在日产量年平均增速超过100万桶的三年后，2015年美国的日产量平均仅增加65万桶，到2016年将变为减少40万桶。
诺瓦克称，页岩油生产成本被视为油价的基准，目前成本介于每桶45-60美元之间。他预计今年平均油价将在每桶50-60美元，与俄罗斯预算案中的预估一致。
他本周稍早曾表示，俄罗斯今年可能增加石油产量约1%。该国石油日产量一直维持在大约1,070万桶的高位。
诺瓦克驳斥了主动减产有助于支撑油市的观点。
“我们一直都认为，人为削减石油产量只会导致价格短期内上涨。反过来，油价上涨使得那些效率低下的项目有利可图，从而又增加了市场上的供应，”他说。
“如此一来，下个周期又逐渐展开：供应过剩将导致油价大幅下挫，如果允许这种情况发生，跌幅甚至可能更深。”(完)
(编译 孙国玉/王兴亚；审校 王丽鑫/徐文焰)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。