独家：油价挫跌导致财富缩水 沙特欲新建主权财富基金--消息

路透纽约/迪拜1月14日 - 据消息人士透露，沙特阿拉伯计划成立一支新的主权基金，管理部分石油财富和对投资进行多元化，并已经向投资银行和咨询机构寻求有关该计划的建议。

油价暴跌令沙特财政紧张。该国预算赤字创纪录高位，海外资产净额在15个月里急速缩水逾1,000亿美元。

新基金的成立将改变数百亿美元的投资方式，影响到全球一些主要的资产管理公司，特别是美国的公司，因为沙特很大一部分海外资产由美国投资机构管理。

“要保持稳健的财政状况并支撑沙特里亚尔汇率，就需要维持较好的外汇储备水平，”一位消息人士称。

另一位消息人士表示，沙特政府于去年底向银行和咨询公司发出“意见方案征集书”，寻求有关新基金架构的设想。

消息人士要求匿名，因为这些计划属于机密。他们称，沙特政府并未告诉他们新基金的规模。

一位消息人士表示，新基金将主要投资能源部门以外的领域，比如工业、化工、海事和交通运输。消息人士强调，最终决定尚未做出，正在研究多种方案。

消息人士说，新基金的管理者或许可以直接投资于企业，而不是通过外国资产管理公司进行投资。这样做可以令投资回报最大化。

第二位消息人士说，他获悉该新基金理想上将在12至24个月内成立并运行，而且会在纽约设立办公室。

未能联系到沙特阿拉伯货币管理局(SAMA，即沙特央行)发言人发表评论。SAMA目前管理着沙特的大量石油美元，通常对其资金管理秘而不宣。(完)