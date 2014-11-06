《热点透视》OPEC会议还有三周，沙特已有打算

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
撰稿 Kevin Allison；编译 王丽鑫
路透芝加哥11月5日 - 距石油输出国组织(OPEC)11月会议还有三周，沙特已经有了打算。全球主要指标布兰特原油期货周三触及每桶82.55美元的四年低位。两天前OPEC立场不坚定的成员国下调了对美国买家的官方石油售价。委内瑞拉等捉襟见肘的成员国可以充分表达对限制供应必要性的看法。但只有沙特的观点才能左右决定。
投资者对沙特的最新行动可能反应过度。即便沙特下调运往美国的原油售价，但上月运往亚洲原油的折扣基本都被取消。不过总的来说，沙特过去几周的做法说明，在努力克服全球增长放缓和美国页岩油产量大增问题时，该国可能愿意牺牲获利以保住市场份额。
这对OPEC实力较弱的成员国是个坏消息，他们还指望沙特来维护三位数的油价。这些OPEC产油国可用的缓冲很少。以委内瑞拉为例，该国可能是拉美最大的产油国，拥有OPEC中最高的已探明储备。但该国需要油价维持在每桶117美元，来偿付债务。委内瑞拉等国家在目前的油价水准是赔钱的，可能难以分担减产之痛。
委内瑞拉称，正与厄瓜多尔研究一项推升价格的建议。不过可能不会有多大影响。沙特不感兴趣，其财政实力也可以几乎无限期的承受低油价。
沙特的淡定说明其可能不介意继续供油，寄望低油价最终能把一些美国页岩油生产商挤出市场。当然，如果价格进一步下跌，11月27日会议减产的几率就会增加。如果沙特能说服其他海湾地区国家象征性减产，OPEC的有影响力的联盟形象甚至可能再保持一段时间。不过无论是什么决定，都可能出自利雅得。(完) (译文审校 王洋)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美