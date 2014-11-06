《热点透视》OPEC会议还有三周，沙特已有打算

撰稿 Kevin Allison；编译 王丽鑫

路透芝加哥11月5日 - 距石油输出国组织(OPEC)11月会议还有三周，沙特已经有了打算。全球主要指标布兰特原油期货周三触及每桶82.55美元的四年低位。两天前OPEC立场不坚定的成员国下调了对美国买家的官方石油售价。委内瑞拉等捉襟见肘的成员国可以充分表达对限制供应必要性的看法。但只有沙特的观点才能左右决定。

投资者对沙特的最新行动可能反应过度。即便沙特下调运往美国的原油售价，但上月运往亚洲原油的折扣基本都被取消。不过总的来说，沙特过去几周的做法说明，在努力克服全球增长放缓和美国页岩油产量大增问题时，该国可能愿意牺牲获利以保住市场份额。

这对OPEC实力较弱的成员国是个坏消息，他们还指望沙特来维护三位数的油价。这些OPEC产油国可用的缓冲很少。以委内瑞拉为例，该国可能是拉美最大的产油国，拥有OPEC中最高的已探明储备。但该国需要油价维持在每桶117美元，来偿付债务。委内瑞拉等国家在目前的油价水准是赔钱的，可能难以分担减产之痛。

委内瑞拉称，正与厄瓜多尔研究一项推升价格的建议。不过可能不会有多大影响。沙特不感兴趣，其财政实力也可以几乎无限期的承受低油价。