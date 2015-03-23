焦点：沙特增加供应 力图夺回市场份额

资料图片：2014年11月 27日，维也纳，沙特石油部长欧那密（右）在出席OPEC石油部长会议前与记者交流。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透伦敦3月23日 - 当沙特阿拉伯石油部长欧那密称沙特不希望丧失市场份额时，他此言不虚。

伊拉克、委内瑞拉、俄罗斯和哈萨克斯坦在亚洲和美国的市场份额被沙特夺走了一部分，甚至需求疲软的欧洲也是如此，交易商称沙特向客户增加供应，且价格更低。

沙特是石油输出国组织(OPEC)最大的生产国，该国的产量历来都难以追踪，因为他们根据保密的合约直接向客户供油，而非通过现货市场。但欧那密本人周日间接证实了该国产量在增加。

欧那密称，目前该国产量约在每日1,000万桶--接近纪录高点，并比沙特向OPEC提交的2月产量报告高出约35万桶左右。欧那密在讲话中向来对措辞和数据的使用都非常谨慎。

为了强调这点，欧那密表示，如果客户需要更多石油，沙特有能力增加供应。

PIRA是第一家预测沙特3月石油日产出会增至1,000万桶的咨询机构。该机构的创始人兼执行董事长Gary Ross表示，PIRA通过调研以及与客户沟通发现，对亚洲和美国的原油供应将会增加。

在亚洲，一些原来使用西非原油的中国炼厂改用沙特轻质原油。在美国，由于价格非常有竞争力，一些客户增加使用沙特原油。

Ross表示，2月恶劣天气导致伊拉克装运数量大幅减少，也是导致沙特供应增加的一个因素。

“沙特人说过，如果需求上升的话，他们随时可以增加供应。而在过去几个月，需求增加了，所以他们向市场供应更多的原油，”Ross表示。

“我认为，沙特对于目前的产量感到满意，而且乐见收复市场份额。他们的日产量不太可能远高于1,000万桶，”他说。

**极具竞争力的沙特原油**

欧那密多次表示，沙特在OPEC 2014年11月会议上反对减产，主要是因为该国在主要市场的份额减少。

沙特的决定导致油价从2014年6月的115美元深跌至每桶不到50美元。

沙特期望，油价大跌能够将美国页岩勘探企业等高成本生产商挤出市场，并帮助像沙特这样的低成本生产国夺回市场份额。

过去几周的情况显示，沙特不想坐等市场份额自行回到自己的手中，而是主动出击掌控局面。

一名大型石油交易商的交易员表示，“沙特2月以来增加了对欧洲的供应，很长一段时间都没有这种情况了。这增加了俄罗斯和哈萨克斯坦石油品级面临的压力。”

受到恶劣天气的影响，1月和2月俄罗斯和哈萨克斯坦对地中海地区的供应减少。尼日利亚供应也因受到国内局势的干扰而下降。

“基本上，沙特售价非常具有竞争力，因此市场对他们原油的需求很旺盛，”Energy Aspect的Amrita Sen表示。Amrita Sen也在2月时预言沙特3月日产量会超过1,000万桶。

据汤森路透石油研究和预测，在沙特降低了对美国售价之后，美国2月进口沙特原油3,000万桶，超过了中国。

Sen表示，亚洲与欧洲的炼厂产能利用率与燃料需求高于预期，也使得沙特能够卖出更多原油。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)表示，预期对中国的供应将不断上升。

“我们预期我们的能源供应可能倍增...中国的能源需求增加，”沙特阿美的高管Khalid Al-Falih在接受北京财新传媒采访时表示。

沙特往往在夏季增加产量，但不会扩大出口，以满足本地空调用电需求的增长。随着国内炼厂产能的扩大，国内原油需求也在上升。但是，沙特在天然气生产方面投入巨资，以便省出更多的原油用于出口，而不是将之用于发电。(完)

(编译 张荻/张涛；审校 李爽/于春红/徐文焰)

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