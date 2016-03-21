独家：Motiva完成分拆后 沙特阿美将买进更多美国炼油--消息

路透休士顿3月18日 - 消息人士称，一旦沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)和皇家荷兰/壳牌石油集团合资的事业完成分拆，沙特阿美希望买进更多美国炼油和化学工厂，以扩展在全球最大能源市场的版图。

壳牌(RDSa.L)和沙特阿美周三宣布，计划分拆Motiva Enterprises LLC，分割资产，结束近20年来时常是障碍重重的合作关系。分拆后沙特阿美将保留位于德州阿瑟港(Port Arthur)的全美最大原油炼厂。

据参与简报会的五位消息人士称，两家公司做出上述宣布后，沙特阿美下游部门Saudi Refining的主管告诉员工，等Motiva的分拆完成，沙特阿美打算买进更多资产。由于事涉敏感，这些消息人士要求匿名。

消息来源表示，那些主管未具体指明可能的收购对象。 目前未能立即联络上沙特阿美代表讨论该公司的计划。

壳牌一位发言人则请记者询问沙特阿美。

该计划正值沙特阿美考虑让其规模庞大的下游业务进行划时代的公开发行。该业务在全球独立或共同拥有的原油加工能力接近550万桶/日。

该计划也突显出沙特阿美在主要市场拓展业务的愿望，这将有助于在全球竞争加剧之际保证其原油出口的需求。

分拆不太可能对沙特向美国出售原油带来直接影响。美国是沙特的第三大石油买家，也是战略安全合作伙伴。

根据该协议，沙特阿美将获得原油加工能力为60.3万桶/日的阿瑟港炼厂的完全控制权。壳牌将获得路易斯安那州两家规模稍小的炼厂。美国政府的数据显示，这两家炼厂去年的原油加工能力合计为47.3万桶/日。

据壳牌的管道经营有限合伙企业--Shell Midstream Partners (SHLX.N)的执行长John Hollowell发送的一份内部备忘录显示，壳牌预计在今年某个时候完成分拆，这还要取决于必要的监管审批。

备忘录还称，两家公司希望尽量“快速、高效、安全”地开始运营各自的独立业务。

消息人士说，意向书是在周三公布的，因为谈判已到了必须进行更多详细讨论的阶段，而如果不把谈判公之于众，细节讨论就无法继续推进。(完)