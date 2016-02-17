（更正）焦点：沙特和俄罗斯同意冻结石油产量 但伊朗或仍是障碍

2016年1月25日在俄罗斯西伯利亚城市科加雷姆一处油田拍到的开采场景。 REUTERS/SERGEI KARPUKHIN

（更正：正文第一段“其中主要的问题在于伊朗没有参与磋商”有误，应为“关键可能在于伊朗”。第一个小标下的第一段应为“因为伊朗日产量比产能及制裁前的产出水准至少低100万桶”，而非“因为伊朗日产至少100万桶的产量仍低于其产能”）

路透多哈2月16日 - 石油出口大国俄罗斯和沙特阿拉伯周二同意冻结产量，但表示协议还要看其他产油国是否愿意加入，关键可能在于伊朗。伊朗没有参与这次磋商，并一直决心提高产量。

在多哈进行了未经披露的会晤后，沙特、俄罗斯、卡塔尔和委内瑞拉的石油部长宣布了这项提议。这是石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国15年来首次联手行动，旨在应对原油供应过剩，并帮助油价从逾10年来的低点复苏。

沙特石油部长欧那密称，将产量冻结在1月接近纪录高位的水平是适当措施，他希望其他产油国将会加入该计划。委内瑞拉石油部长Eulogio Del Pino称，周三将在德黑兰与伊朗和伊拉克进行更多的磋商。

欧那密对记者表示，“我们同意冻结产量的理由很简单：这是未来几个月我们将评估和决定是否采取其他步骤稳定和改善市场的开端。”

他表示，“我们不希望价格剧烈波动，不希望削减供应。我们想满足需求，想要一个稳定的价格。我们要一步一步来。”

油价在秘密会议消息传出后跳升至每桶35.55美元，但稍晚回吐涨幅，报在近33美元；市场担忧伊朗可能拒绝这项协议，而伊朗即便赞同这项协议，对全球原油供应过剩的局面也无济于事。

伊朗曾誓言在未来几个月大幅提高产出，以期夺回市场份额。

“我们的情况和那些在过去几年产量位居高位的国家迥异，”一名熟悉伊朗想法的高层消息人士对路透表示。

伊朗石油部长尚甘尼也表明，该国不会同意将产量冻结在1月水准，并称该国不会放弃在全球油市相称的市场份额。

**特别条件**

沙特及俄罗斯产量逼近纪录高位的事实，使得达成协议更非易事，因为伊朗日产量比产能及制裁前的产出水准至少低100万桶。

然而，两名接近OPEC讨论的非伊朗消息人士对路透表示，他们可能会对伊朗提供特别的条件，作为冻结产量的部份协议。“伊朗正重返市场，需要提供特别的机会，但其也需加以盘算， ”一名消息人士表示。

俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)表示，他预计本国今年产量将持平上年水准，因此对该国而言，冻结产量并不是问题。

一位伊拉克石油部消息人士称，如果各方达成共识，该国也乐于冻结产量。

“协议(若能取得成功)应会支撑油价，但有理由保持谨慎。OPEC成员国并非全都签署了该协议--尤其是伊朗和伊拉克。从以往的经验来看，协议的遵守情况可能也是个问题，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Jason Tuvey称。

OPEC数十年来一直就产量水平争论不休，曾在2001年同意与OPEC协同行动的俄罗斯则并未遵守承诺，反而增加石油出口。

逊尼派穆斯林国家沙特与什叶派穆斯林国家伊朗之间在中东的地缘政治对抗也威胁到任何可能达成的协议。沙特及其海湾盟国正与俄罗斯和伊朗在该地区展开代理人冲突，涉及的国家包括叙利亚和也门。

**俄罗斯的预算**

多哈会议召开前，油价已下挫超过18个月，从2014年中所及高位每桶115美元跌至30美元以下，为10多年来首见。

沙特一直坚称，唯有其他OPEC和非OPEC产油国同意加入减产行列，他们才会减产；但全球最大产油国及第二大石油出口国--俄罗斯则表示，该国不会参与减产，因为其西伯利亚油田和OPEC的油田有所不同。

但1月起各方态度开始转变，因油价跌破每桶30美元

委内瑞拉是受打击最重的产油国，当前的油价与俄罗斯预算平衡所需的水准也相差甚远，而且今年该国将面临议会选举。沙特的公共财政也遭受重创，去年的预算赤字高达980亿美元，该国希望能在今年削减赤字。

俄罗斯一方面在与OPEC商谈可能协同减产，但该国1月石油产量却升至纪录新高。

“即便他们真的将产量冻结在1月份水平，全球石油库存仍将增加，这将拖累油价。因此，尽管这是一个积极举动，但我认为不会对供需情况产生巨大影响，只因1月份油市本来就是供应过剩的，”Energy Aspects的分析师Dominic Haywood说。(完)