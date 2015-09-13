企业并购：Oil Search拒绝伍德塞德石油的80亿美元收购计划

路透悉尼9月14日 - Oil Search 周一拒绝了伍德塞德石油 的80亿美元全股票收购提议，称该收购报价“非常投机取巧而且严重低估公司价值”。

伍德塞德是澳洲最大的独立油气生产商，上周寻求与Oil Search举行排他性谈判，提议每四股Oil Search股票换一股伍德塞德股票收购Oil Search。

“如果未来有并购提议为Oil Search股东提供令人信服的价值，我们将考虑并购，”Oil Search董事长Rick Lee表示，“很明显这个收购提议远远不够格。”(完)