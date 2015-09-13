企业并购：Oil Search拒绝伍德塞德石油的80亿美元收购计划

台湾证券：证交所与纳斯达克交易所达成签署MOU共识
路透台北5月12日 - 台湾证券交易所周五表示，与美国纳斯达克交易所达成签署合作备忘录(MOU)共识，未来将就发展更多交易所买卖基金(ETF)、指数编制及金融科技(Fintech)等相关业务展开更紧密合作。
路透悉尼9月14日 - Oil Search 周一拒绝了伍德塞德石油 的80亿美元全股票收购提议，称该收购报价“非常投机取巧而且严重低估公司价值”。
伍德塞德是澳洲最大的独立油气生产商，上周寻求与Oil Search举行排他性谈判，提议每四股Oil Search股票换一股伍德塞德股票收购Oil Search。
“如果未来有并购提议为Oil Search股东提供令人信服的价值，我们将考虑并购，”Oil Search董事长Rick Lee表示，“很明显这个收购提议远远不够格。”(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透台北5月12日 - 台湾证券交易所周五表示，与美国纳斯达克交易所达成签署合作备忘录(MOU)共识，未来将就发展更多交易所买卖基金(ETF)、指数编制及金融科技(Fintech)等相关业务展开更紧密合作。
“今天早盘没有看到空头回补，”珀斯一位大宗商品交易员表示。“如果伦敦市场是这种情况，而亚洲市场还没有出现。”由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 +0.4% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)