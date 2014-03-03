全球油籽供应充沛 可能打压棕榈油近期涨势--消息人士

路透吉隆坡3月3日 -分析师和交易商周一表示，全球油籽供应充沛，可能抑制近期的棕榈油价格涨势。主要生产国印尼和马来西亚遭遇的干旱天气损及作物，引发棕榈油价格最近上升。

印尼和马来西亚遭遇极端炎热和干燥的天气，这对热带国家而言实属异常。这样的恶劣气候威胁到作物单产，并带动指标棕榈油价格本周升至17个月高点。两国的棕榈油产量占全球总产量的85%。

马拉西亚气象部称，该国15个地区逾20天没有出现降雨，部分地区干旱了一个多月。

“目前市场当中有动能，若短期内价格再次飙升，我也不会感到意外。但我认为进入第二季，价格最终应会开始下降，”渣打银行驻新加坡的分析师Abah Ofon在吉隆坡举行的行业会议间隙表示。“全球食用油供应大增。”

据美国农业部表示，豆油产量应会增长，因巴西今年产量有望创下9,000万吨的纪录高位，高于上年的8,200万吨。巴西今年料将成为全球最大的大豆出口国。

阿根廷今年大豆产量料攀升至5,400万吨，2013年为4,930万吨。

其他油籽方面，加拿大统计局2月的调查显示，截止12月31日，加拿大菜籽油库存创1,260万吨的纪录高位，较上年同期高出55.3%。

“我们看空棕榈油，因这波涨势主要归因于风险交易，类似在其他大宗商品市场看到的那样，”一主要食用油贸易商在吉隆坡行业会议间隙称。

**圣婴气候现象支撑价格**

不过，圣婴气候模式可能在全球一些地方引发干旱或洪灾的疑虑，将给棕榈油价格提供支撑。

科学家还在争论潜在圣婴现象的强度，但澳洲气象局和美国气候预报中心已经警告，今年出现圣婴现象的机率增加。

“有越来越多的猜测及迹象显示今年稍晚会出现圣婴现象，如果真是如此，包括棕榈油主要产国在内的亚洲地区将遭遇干旱天气，”辉立期货分析师Tan Chee Tat说。

“这肯定会造成棕榈油产量减少，与许多人预估的今年棕榈油供应将增加恰恰相反。”

**巴西天气**

油籽价格可望获得进一步支撑，因市场担心巴西种植期遭逢干旱而收成期却逢降雨，可能损及产量。

南美天气疑虑给美国大豆期货提供支撑，上周涨至逾5个月高位。

不过与会交易商说，产量略减不太可能影响到巴西的出口，并重申全球食用油供应充裕。

尽管巴西两大产区Mato Grosso和Parana分别有大雨和乾旱天气的疑虑，但巴西压榨行业协会Abiove仍维持产量预估为创纪录的8,860万吨。(完)

(编译 王翔琼/李婷仪 审校 徐文焰)

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