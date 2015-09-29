美国原油库存数据出炉前油价跳涨2%

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约9月29日 - 油价周二上涨近2%，因一些交易商预计最新一周美国原油库存将减少，同时其他交易商则押注库存将增加。
油价周二早盘上涨，因美股上涨，受助于消费者信心数据强劲。尽管美股回吐稍早录得的部份升幅，但油价仍保持上涨。
布兰特原油上涨0.89美元，或1.9%，结算价报每桶48.23美元。
美国原油收升0.80美元，或1.8%，结算价报45.23美元。
市场结算后，美国石油协会(API)公布，截至9月25日该周，美国原油库存增加460万桶，至4.578亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加10.2万桶。库欣原油库存减少120万桶。
API库存数据公布后，美国原油期货大幅缩减涨幅。
美国能源资料协会(EIA)将在周三公布其周度原油库存数据。
上日美国原油和布兰特原油期货也下跌约3%，因股市下跌和中国经济数据疲弱。
一些分析师预计，周三油市的波幅将比平常更大，因周三是9月和第三季的最后一个交易日。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。