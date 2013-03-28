油价收高 美国原油第一季劲升5.9%

* 布兰特原油本季下跌0.9%，美国原油本季涨5.9%

* 美元指数.DXY下跌，对油价带来支持

* 塞浦路斯银行重开，实行严格的资本管制

路透纽约3月28日 - 美国原油期货周四在本季最后一个交易日上涨，交投震荡，美股上涨及美元下跌，支持以美元计价的原油价格。

布兰特原油期货在今年第一季下滑约1%，延续上年第四季下滑1%的跌势。布兰特原油2012年均价略低于112美元，为历史最高均值。

本季，美国原油期货跳升5.9%，2012年第四季下滑0.4%。

美国股市上涨，标普500指数盘中升穿纪录最高收位，此水准为近几周的重大阻力位。标普500指数本季大涨10%。

美元指数.DXY周四下跌，欧元兑美元上涨，分析师称反弹幅度较小，因投资人对塞浦路斯金融问题及意大利政治僵局仍持谨慎态度。

5月布兰特原油升0.33美元，结算价报每桶110.02美元，接近日内高位110.10美元，且高于200日移动均线切入位109.96。

布兰特原油在3月下跌1.2%，连续第二个月下滑，尽管该合约本周涨2.2%，结束之前两周连跌之势。

5月美国原油升0.65美元，结算价报每桶97.23美元，尾盘走强。日高在97.35美元，为2月中来的最高水平。

美国原油本周升3.7%，连升第四周，且在3月攀升5.6%。

原油期货市场将在周五因复活节假期休市。

布兰特原油在今年第一季下滑，美国原油同期表现强劲，反映投资者对欧美经济的信心迥然不同，因欧洲经济前景黯淡而美国经济显示转强迹象。

美国商务部周四公布，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长0.4%(预估为增长0.5%)，前值为增长0.1%。美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为35.7万人(预估为34.0万人)。

美国4月成品油合约在周四到期。4月RBOB汽油期货跌1.01美分，至每加仑3.1054美元。

但汽油在今年第一季跳升10.4%，受助于3月录得逾6%的升幅。汽油期货在之前一季大跌15%。

美国取暖油周四几无变动，因4月合约到期，收低0.02美分，报每加仑2.9152美元。

取暖油期货在今年第一季跌4.2%，3月下跌约2%。(元)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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