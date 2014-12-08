版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 03:14 BJT

标题新闻：1月美国主要页岩油田石油日产量势将较12月增长约10.3万桶－能源资料协会(EIA)

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐