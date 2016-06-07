中国储备石油举动将提振油轮航运市场--船东

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透雅典6月6日 - 数位船东周一表示，中国储备石油的举动进一步提振了油轮航运市场，该市场目前已因低油价引发全球逢低吸纳而表现不俗。
运输200万桶原油的超级油轮的运费，已于去年12月底升至每天逾11万美元的纪录高位，最近几周一直接近每天六万美元，因市场对船货需求旺盛而且可用船只供应紧张。
此前路透调查显示，趁油价低廉之际，2016年中国料将在战略原油采购中额外购买7,000-9,000万桶石油。
油轮船主Euronav执行长Paddy Rodgers在雅典举行的资本链接(Capital Link)航运会议上称，“中国仍代表着良好的价值，...中国应可提供大量额外需求。”
“这是建立战略石油储备的需要--从本质上说，真正的担忧在于，如果出现短期冲击而没有沙特的备用产能给予弥补，将会如何？这是一个大问题。人们正认真看待供应安全问题。”
中国是全球第二大原油进口国，进口量达到3,258万吨(约为每天800万桶)，直逼位居第一的美国。
“油价下跌有助于油轮运输的需求，刺激油轮业务获利大幅提升，”Tsakos Energy Navigation营运长George Saroglou说。
“OPEC的超额生产也有所帮助。有更多(油轮)需求涌现，储存廉价石油的需求也水涨船高。”
Saroglou表示，今年第一季油轮的运输原油需求高于“历史平均水平”。他补充说，“今年需求呈现上升趋势。”
其它油轮运营公司也表示，包括印度和印尼在内的亚洲其它地方对石油的需求也很普遍，这也将提振油轮的获利。(完)
(编译 于春红/郑茵 审校 李婷仪/戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。