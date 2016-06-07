中国储备石油举动将提振油轮航运市场--船东

路透雅典6月6日 - 数位船东周一表示，中国储备石油的举动进一步提振了油轮航运市场，该市场目前已因低油价引发全球逢低吸纳而表现不俗。

运输200万桶原油的超级油轮的运费，已于去年12月底升至每天逾11万美元的纪录高位，最近几周一直接近每天六万美元，因市场对船货需求旺盛而且可用船只供应紧张。

此前路透调查显示，趁油价低廉之际，2016年中国料将在战略原油采购中额外购买7,000-9,000万桶石油。

油轮船主Euronav执行长Paddy Rodgers在雅典举行的资本链接(Capital Link)航运会议上称，“中国仍代表着良好的价值，...中国应可提供大量额外需求。”

“这是建立战略石油储备的需要--从本质上说，真正的担忧在于，如果出现短期冲击而没有沙特的备用产能给予弥补，将会如何？这是一个大问题。人们正认真看待供应安全问题。”

中国是全球第二大原油进口国，进口量达到3,258万吨(约为每天800万桶)，直逼位居第一的美国。

“油价下跌有助于油轮运输的需求，刺激油轮业务获利大幅提升，”Tsakos Energy Navigation营运长George Saroglou说。

“OPEC的超额生产也有所帮助。有更多(油轮)需求涌现，储存廉价石油的需求也水涨船高。”

Saroglou表示，今年第一季油轮的运输原油需求高于“历史平均水平”。他补充说，“今年需求呈现上升趋势。”

其它油轮运营公司也表示，包括印度和印尼在内的亚洲其它地方对石油的需求也很普遍，这也将提振油轮的获利。(完)