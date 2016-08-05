国际油价小幅下跌 尾盘回补空头抑制了美元上涨带来的压力

路透纽约8月5日 - 油价周五收盘几无变动，尾盘的回补空头，使油价扳回部份稍早录得的跌幅。强劲的美国就业数据带动美元上涨，令油价稍早承压。

美国7月非农就业岗位大幅增加，一度推动美元大涨，之后缩减涨幅。

美元上涨通常使原油和其他以美元计价的商品对持有欧元和其他货币的投资者来说更昂贵，从而降低这些商品需求。

交易商表示，作空原油且在本周稍早因美国原油自4月以来首次跌穿40美元而获利的投资者进一步结清空头头寸，也扶助油价反弹。

“仍然有许多人担心油价从目前水准进一步上涨，这可能是引发尾盘空头回补的原因，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

一些市场人士的看法不同，表示油价将进一步下跌。

“供应过多的事实难以继续支持油价保持在这些水平，”PSW Investments交易商Phil Davis表示。

“油价下周可能留守在每桶40美元以上，但我怀疑，当新的美国原油合约成为近月合约，美国原油是否仍可保持在42美元。”

美国9月近月原油合约收低0.13美元，或0.3%，报每桶41.80美元，稍早大跌近2%。将在8月23日成为近月合约的美国10月原油合约收报每桶42.57美元。

布兰特近月原油合约仅收低0.02美元，报每桶44.27美元，稍早跌至43.51美元。

但在本周，布兰特原油势将上涨约3%，美国原油小跌，回补空头和低吸买盘扶助油价过去两日大涨近6%，有助油价本周的表现。

行业数据显示，美国活跃钻机数连续第六周增加，暗示原油产量将上升。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)向路透表示，没有讨论过和OPEC在产出上可能的协同行动。(完)