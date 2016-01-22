期权市场显示并非所有人看空中长期油价

路透伦敦1月21日 - 油价跌势看似难见尽头，全球金融市场因此惨遭蹂躏，经济全面衰退的幽灵也随之升起，但衍生品市场显示，交易商未必全盘相信“中长期续跌”的假设情境。

波动率指标LCOATMIV已经升至2008年末金融危机最严重时期以来的新高，因在市场抛盘更趋积极之际，交易商赶忙避险。

本周衍生品市场可见一阵活络买盘，这些衍生品让持有人拥有以每桶30美元出售原油的权利，最远天期为12月，这意味着交易商和投资人越来越看坏油价复苏前景。

但每桶原油30美元卖权(看跌期权)持仓增加之际，每桶40美元的买权(看涨期权)增幅更为可观，这意味着交易商认为今年12月之前，每桶40美元的油价会是相对偏低。

洲际交易所(ICE)数据显示，持有今年12月每桶原油40美元买权的数量上日跳增至相当于2,792万桶，使其成为该月份到期期权第二大行权价。

光在过去13个交易日，油市动荡已然导致油价暴跌了30%，股市也急转直下，这让苏格兰皇家银行(RBS)上周报导提及的“几乎全面抛售”(sell (mostly) everything)一语传遍市场。

“在当前波动率下，试图在近月合约捕捉油市底部存在者每桶超过3美元的风险，还得面临正价差展期折价，但随着2016年12月布兰特原油跌破每桶35美元，买进2016年12月布兰特原油每桶40美元的买权价格已经下跌至每桶3.60美元，”瑞士顾问公司Petromatrix分析师Olivier Jakob表示。

他补充称，“2017年12月布兰特原油每桶50美元的买权目前报每桶4.00美元。由于在当前价格水准下，已可明显见到生产面压力，因此我们认为相对偏低执行价水准下持有中长天期买权有其价值。”

根据ICE数据，12月每桶40美元的买权未平仓合约数量，目前已经高过3月每桶30美元，比例接近三比一。

上一周数据显示，每桶30美元卖权的未平仓合约事实上减少了约20%，12月40美元买权的数量则增加五倍。

此外还有成本问题。当下至年底前到期的每桶40美元买权价格每口大概略高于1.5美元，同一行权价下的卖权成本则在10.6美元左右。

不过交易商仍表示，当期货价格正在下跌之际，见到行权价远高于当前市场价格的中长期买权需求并不令人意外。

一名交易商称，“每每只要市场崩盘，在买权价格涨得太高之前买进上档买权已经成为趋势，好在市场反转时取得一些delta好处。”(完)