国际油价下滑 因担心经济成长停滞

* 海湾地区消息人士表示,沙特正采取行动压低油价

* API公布上周美国原油库存增加

路透纽约9月18日电---油价周二连续第二日下滑,受对经济成长停滞不前的担忧及显示石油输出国组织(OPEC)产油大国沙特正采取行动压低油价的迹象打压.

原油期货延续昨日跌势,因投资人将注意力由更多刺激措施可能对经济带来的益处转至促使美联储推出新一轮购债计划的经济问题.

一名海湾地区高层消息人士周二称,沙特阿拉伯(沙乌地阿拉伯)正采取行动压低油价.其并称,石油输出国组织(OPEC)多数国家希望油价在每桶100美元左右.

"除非中东地区供应严重受扰,否则没有什麽会推高油价."VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示,"众所周知,沙特将寻求将油价带到接近100美元."

在周一大跌2.4%前,布兰特原油期货连升七个交易日,先是得益於对美联储将采取行动的预期升温,之後是因美联储真的推出了新一轮刺激措施.

11月布兰特原油期货收跌1.76美元,报112.03美元,盘中低见111.62美元,跌穿交易商关注的关键技术水准200日移动均线切入位111.87美元.

周四将到期的美国10月原油期货跌1.33美元,结算价报每桶95.29美元,也跌穿了200日移动均线切入位96.57美元,周二交投区间介乎95.15-97.23美元.

美国11月原油期货跌1.33美元,结算价报95.62美元.

美国原油期货成交温和,较30日均值低4%,布兰特原油期货成交较30日均值高19%.

美国RBOB汽油期货和取暖油期货周二再跌1%,周一大跌2.4%.

汽油期货跌4.43美分,结算价报2.8990美元,远低於200日移动均线切入位2.9452美元,目标100日移动均线切入位2.8870美元.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的两周一次的数据显示,过去两周美国汽油零售需求减少,因夏季驾车季结束.

交易商称,大型石油消费用户利用油价大跌的机会建立新对冲头寸,扶助价格反弹.

在今日油价暴跌後,美国白宫称,战略石油储备的所有可能性均存在,但并未宣布进一步的声明.

市场结算後,美国石油协会(API)公布,最近一周原油库存增加240万桶;汽油库存增加13.5万桶,馏分油库存减少110万桶.(完)

--编译 李军;审校 母红

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