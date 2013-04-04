国际油价大跌3% 录得五个月最大单日跌幅

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* 美国原油库存增至1990年来最高－EIA
* 美国经济数据令人失望也令油价承压
路透纽约4月3日 - 油价周三大跌3%，录得五个月最大单日跌幅，因美国原油库存增至1990年来最高，且经济数据疲弱令需求前景承压。
油市普遍遭受卖压，美国汽油期货领跌，重挫超过4%，在过去两个交易日中大跌约20美分。
5月布兰特原油期货结算价跌3.58美元，报每桶107.11美元，为11月3日来最大单日百分比跌幅，盘中触及四个月低点106.78美元。
美国原油期货结算价报94.45美元，大跌2.74美元，盘中低见94.18美元。今日结算价跌穿50日移动均线切入位94.64美元，这是交易商关注的关键技术指标。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，3月ADP民间就业人数增加15.8万人，不及预期。路透访问的分析师原本预估，3月报告会显示就业人数增加20万。2月民间就业人数上修为增加23.7万人，前值为19.8万人。数据公布后，油价开始走软。
在美国能源资料协会公布，上周美国原油库存增加270万桶，高于预期后，油价跌势加速。
EIA称上周美原油库存为逾3.88亿桶，创1990年来最高，迫近纪录高位3.919亿。
美国RBOB汽油期货重挫超过4%，此前EIA表示，上周美国汽油库存减少57.2万桶，跌幅不及预期，且远低于美国石油协会(API)公布的500万桶降幅。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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