国际原油价格下跌或引发亚洲柴油和航煤需求--交易商

路透新加坡11月28日 - 原油价格下跌或引发地区性的柴油和航煤需求，交易商周五表示，不过多数交易商在进入现货市场买入前仍选择静待观察的方式。

布兰特原油周五持于每桶72美元上方，接近上日石油输出国组织(OPEC)决定不减产后触及的四年低点。

印尼、菲律宾和斯里兰卡等国通常对基础价格敏感，或因原油价格便宜而进入现货市场。

但交易商称，由于经济放缓，这几国的需求也低迷。

一交易商称，韩国GS Caltex或许已经敲定了500 PPM柴油的合约，不过价格细节尚不能立即确认。

新加坡现货市场达成两笔柴油交易，无航煤交易达成。

兴隆买入15万桶500 PPM柴油，12月13-17日装运，价格为每桶较12月16-22日新加坡报价均价贴水0.20美元，卖家为Lukoil。

兴隆买入25万桶500 PPM柴油，12月21-25日装运，价格为每桶新加坡报价均价贴水0.10美元，卖家为SK能源。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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