国际油价重挫近2% 此前哈马斯官员称达成休战协议

* 哈马斯官员称,加沙的哈马斯武装人员和以色列同意停火

* 以色列和埃及称,尚未达成停火协议

* 关注美国石油协会(API)公布的库存数据

路透纽约11月20日电---原油期价周二下挫近2%,从一个月高位回落,因有迹象显示加沙即将达成停火协议,将结束巴勒斯坦和以色列之间持续一周的火箭炮攻击及空袭行动.

一哈马斯官员称,埃及调解人和以色列达成停火协议,协议将在几个小时内生效.不过,埃及和以色列均表示,尚未达成加沙停火协议.

这一消息扶助使焦虑不安的交易商冷静下来.他们原本担忧该区的暴力事件不断升级可能最终影响地区原油供应,该地区原油产量占全球供应的三分一.

"昨日油价大涨,完全因为担忧以色列和加沙的冲突扩大,所以有关停火的消息公布後,我们看到油价已回落,这并不令人意外,"Jefferies Bache副总裁Andy Lebow说.

不过市场收盘後,一哈马斯官员表示将推迟停火,因以色列政府尚未对埃及的提议作出回应.

对欧洲经济的忧虑也打压原油和其他商品市场,此前穆迪投资服务公司周一表示,将法国主权债务评级调降一个级距,从Aaa降为Aa1,因该国"经济前景恶化"导致财政前景不明朗.

布兰特1月原油期货下跌1.87美元,或1.7%,结算价报每桶109.83美元,退回到200日移动均线切入位111.80美元的下方.

美国1月原油期货下跌2.53美元,或2.8%,结算价报每桶86.75美元.

美国股市几无变动,而其他商品市场下跌.

交易商在等待最新一周美国原油库存数据,寻找更多市场未来走向的信号.路透访问分析师的初步调查预期,在截止11月16日的一周,美国原油和汽油库存增加,馏分油库存减少.

美国石油协会(API)在周二2130 GMT公布库存数据,而美国能源资料协会(EIA)在周三早上公布库存数据. (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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