分析：油价自由落体惨不忍睹 交易商猜底失败转向观望

焦点：澳洲央行维持利率在纪录低点1.5%不变 担心缓慢的薪资增长
路透悉尼5月2日 - 澳洲央行周二连续第九个月维持利率不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。
路透纽约/伦敦1月7日 - 当前这波油价史上第二大跌势何时终结？石油交易商只有一点可以确定：现在还没完。
原油价格LCOc1从去年夏季的每桶逾100美元自由落体，挫至50美元下方的近六年低点。交易商惊魂未定，分析师百思不得其解，他们都不得不放弃了对油市底部的预测。
市场弥漫着不确定性，说明过去10年支撑油价的核心信念已经丢失：最大出口国沙特总会驰援救市。
沙特去年底将重心从保卫100美元左右的油价转向维护市场份额，自此交易商就急于寻找其他可能预示跌势告终的指标。
近几个月来，交易商屡屡试图找到油价见底的水平，或是押注石油输出国组织(OPEC)最终会放弃不作为的立场，祭出供应限制。
但是OPEC毫无退让迹象，油价每次稍作喘息后又紧接着一波跳水。大多交易商现在似乎要么都已缴械，要么也加入了疯狂做空的大军。
“当前走势让我又怕又惊，油价过去六个月跌跌不休，丝毫没有技术反弹。这种情况下无法确定底部，”伦敦一期货期权交易员称。
鉴于美国页岩油热潮还在以接近创纪录的产量生产，在油价跌破成本、需求疲弱和全球供应愈加过剩之际，哪些生产商或国家应该先减产的争论也是日益激烈。
“虽然石油供应增速将低于油价较高的时期，但我们仍没有把握提出市场底部水准的预测，”高盛前交易员Jonathan Goldberg在他的对冲基金BBL客户信中表示。
所有人都在等着看哪些产油方会最先撑不住，有人认为油价可能会跌破七年前金融危机时触及的水平--当时美国原油期货CLc1价格从近每桶150美元跌至32.40美元低点。
“油价可以跌到多低？”美银美林全球研究部门分析师本周提出这个问题。在洋洋洒洒12页的解释、分析、图表和说明之后，他们得出了一个可能的答案：美国原油可能跌到35美元，布兰特原油最低可跌至每桶40美元。研究公司PIRA Energy称“现在作多还为时过早”。
**油价落刀接不接**
油价下跌初期，交易员急忙剖析各种基本面、心理面以及技术面的因素，希望它们能给油价提供些许支撑，止住不断下挫的走势。
2008年，油价遭遇历来最大崩跌，在不到六个月时间内下跌了80%，因需求增长陷入停滞。2009年年初迎来转折，当时沙特阿拉伯领导石油输出国组织(OPEC)大幅减产以支撑市场。到2009年年底时，油价已回升至接近每桶80美元。
而这次OPEC没有减产迹象。交易商一开始先是预期，美国页岩井的钻探成本(据估计每桶高达70美元)，有可能是扭转情势的关键水准。但随着页岩油产量持续增长，而很多产油商早已为未来12个月锁定了较高售价，这个底部已被跌穿。
随后布兰特原油每桶60美元成为一个重大整数关卡，因为早先有迹象表明，这可能是沙特阿拉伯的底线。
但抛盘并未停止，在沙特石油部长欧那密称，沙特不会在任何价格水平减产后，布兰特很快就跌破了这一水平。
“在圣诞节前的那一周，所有人都预测每桶约60美元的价格将为油价底部，”在印度的一位原油期货交易员Abhijit Selukar表示，并补充称北半球更为寒冷的天气通常会在1月份支撑油市。
虽然有许多交易商曾试图接住油价下落的这把飞刀，但随着越来越多的交易者被这把利刃所伤，与此相关的黑色幽默段子在市场中流传起来：对于一个油市交易员来说，抄底和抄起披萨饼的区别在哪里呢？一个披萨饼能让一家四口果腹。
**猜测油价底部的游戏**
尽管现实如此无奈，交易商和分析师还在继续寻找油价可能触底反弹的线索，至少希望判断出油价跌势将在哪里止步。
一些市场人士依然在研究美国石油生产的经济学，但就如Capital Economics的商品研究部主管Julian Jessop所说，石油生产的短期成本为每桶10-20美元，这不过是证明了油价料将进一步下跌。
其它一些市场人士，比如Lupus Alpha大宗商品投资基金的基金经理Daniel Bathe，正密切关注远期价格曲线。油市目前处于正价差，即期合约价格要低于远期合约，这鼓励公司在当下储存石油。一旦正价差状态趋于稳定，则油价可能触底。
还有一些人在等着非OPEC石油生产商准备主动减产的迹象，但这样的减产举措能否发生实在是疑虑重重。
当然了，对许多人而言现在能做的就是等待与观望，直到情势稳定下来，那么就或许意味着最糟糕的阶段过去了。
“在油价真的企稳两周过后，我才会下结论。”一位纽约交易员说道。（完）
(编译 朱晓军/王颖/高琦 审校 张明钧/蔡美珍/艾茂林)
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